Znamy skład Lecha na mecz z Rangers!

Już w czwartek o godz. 21:00 Lech Poznań zagra na wyjeździe z Rangers FC w 2. kolejce fazy grupowej Ligi Europy. Dariusz Żuraw, trener Kolejorza, miał spory problem z wyborem składu, bo nie mógł skorzystać z kilku ważnych piłkarzy. Zabraknie Pedro Tiby, Djordje Crnomarkovicia, Bohdana Butko i Jakuba Kamińskiego. W jakim składzie rozpocznie Lech?

REKLAMA

Lech Poznań: Bednarek, Czerwiński, Satka, Rogne, Kravets, Skoras, Moder, Marchwiński, Puchacz, Ramirez, Ishak

Zobacz wideo Dariusz Żuraw wskazał faworyta do mistrzostwa Polski. "Patrzymy na nich w głównej mierze" [SEKCJA PIŁKARSKA #69]

Skład Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Balogun, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi, Kent, Roofe

- Podczas ostatniego meczu z Benficą mieliśmy sporo problemów, ale w kadrze posiadamy po dwóch bocznych obrońców oraz czterech stoperów. Rzadko zdarzają się sytuacje, gdy wypada 3-4 graczy z tej formacji i nie jesteśmy przygotowani na to, żeby mieć w kadrze przykładowo sześciu środkowych obrońców. Radzimy sobie z tym, co mamy i wydaje mi się, że nie wygląda to źle - powiedział Dariusz Żuraw na przedmeczowej konferencji prasowej.

Szkoci nie mają wątpliwości przed meczem Rangers - Lech. "Wyrównali klubowy rekord"

Lech powalczy o pierwszą wygraną w Lidze Europy

W pierwszym spotkaniu Lecha Poznań w Lidze Europy kibice nie mogli narzekać na nudę. Mimo porażki 2:4 z Benficą, zespół wicemistrza Polski pokazał się z dobrej strony, a kibice oglądali niezłe widowisko. Rangers FC w pierwszej kolejce wygrało na wyjeździe z belgijskim Standard Liege 2:0.

Lech Poznań poważnie osłabiony przed meczem Ligi Europy. Czterech piłkarzy wypadło