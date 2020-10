Rangers FC - Lech Poznań w Lidze Europy. Gdzie obejrzeć? TV, Stream, Online

W pierwszym spotkaniu Lecha Poznań w Lidze Europy kibice nie mogli narzekać na nudę. Mimo porażki 2:4 z Benficą, zespół wicemistrza Polski pokazał się z dobrej strony, a kibice oglądali niezłe widowisko. Rangers FC w pierwszej kolejce wygrało na wyjeździe z belgijskim Standard Liege 2:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Dariusz Żuraw wskazał faworyta do mistrzostwa Polski. "Patrzymy na nich w głównej mierze" [SEKCJA PIŁKARSKA #69]

Lech Poznań w okrojonym składzie przed spotkaniem w LE. "Chcemy poprawić końcowy wynik"

Lech Poznań poleciał do Glasgow poleciał bez czterech zawodników. W czwartek zabraknie Pedro Tiby, Djordje Crnomarkovicia, Bohdana Butko i Jakuba Kamińskiego. Przed meczem 2. kolejki Ligi Europy trener Lecha uspokaja jednak, że jego drużyna potrafi radzić sobie z tego rodzaju problemami.

- Podczas ostatniego meczu z Benficą mieliśmy sporo problemów, ale w kadrze posiadamy po dwóch bocznych obrońców oraz czterech stoperów. Rzadko zdarzają się sytuacje, gdy wypada 3-4 graczy z tej formacji i nie jesteśmy przygotowani na to, żeby mieć w kadrze przykładowo sześciu środkowych obrońców. Radzimy sobie z tym, co mamy i wydaje mi się, że nie wygląda to źle - powiedział na konferencji prasowej.

Rangers FC - Lech Poznań. Gdzie i o której obejrzeć spotkanie LE? Transmisja TV, stream online

Rangers FC - Lech Poznań. Gdzie i o której obejrzeć mecz Ligi Europy? Transmisja TV, stream online

Mecz Rangers FC - Lech Poznań w czwartek o godzinie 21:00. Transmisja w TVP 2 oraz Polsacie Sport Premium 1.

Rangers - Lech Poznań. Relacja na żywo

Relacja na żywo z czwartkowego meczu będzie także do śledzenia na Sport.pl

Steven Gerrard zachwycony bramką następnego rywala Lecha. "Najlepszy gol, jaki widziałem na żywo"