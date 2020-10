Rangers FC - Lech Poznań. Gdzie i o której obejrzeć spotkanie LE? Transmisja TV, stream online

W pierwszym spotkaniu Lecha Poznań w Lidze Europy kibice nie mogli narzekać na nudę. Mimo porażki 2:4 z Benficą, zespół wicemistrza Polski pokazał się z dobrej strony, a kibice oglądali niezłe widowisko. Rangers FC w pierwszej kolejce wygrało na wyjeździe z belgijskim Standard Liege 2:0.

Problemem, z którym musi się zmierzyć Dariusz Żuraw, jest fakt, że Lech Poznań do Glasgow poleciał bez czterech zawodników. W czwartkowym meczu z Rangers FC zabraknie Pedro Tiby, Djordje Crnomarkovicia, Bohdana Butko i Jakuba Kamińskiego. Przed meczem 2. kolejki Ligi Europy trener Lecha uspokaja jednak, że jego drużyna potrafi radzić sobie z tego rodzaju problemami.

- Podczas ostatniego meczu z Benficą mieliśmy sporo problemów, ale w kadrze posiadamy po dwóch bocznych obrońców oraz czterech stoperów. Rzadko zdarzają się sytuacje, gdy wypada 3-4 graczy z tej formacji i nie jesteśmy przygotowani na to, żeby mieć w kadrze przykładowo sześciu środkowych obrońców. Radzimy sobie z tym, co mamy i wydaje mi się, że nie wygląda to źle - powiedział na konferencji prasowej.

- Nie wiem, czy uda nam się stworzyć takie widowisko jak w meczu z Benficą, ale na pewno w porównaniu z tym spotkaniem chcemy poprawić końcowy wynik - dodał Dariusz Żuraw.

Rangers FC nie przegrało żadnego z ostatnich piętnastu spotkań. Bilans zespołu Stevena Gerrarda wynosi obecnie 13 zwycięstw i dwa remisy. Po 12 kolejkach szkockiej ekstraklasy z 32 punktami drużyna zajmuje pozycję lidera. - Zapewniliśmy sobie odpowiednią wydajność i zawsze staramy się zdobyć maksymalną liczbę punktów w meczach domowych. Mimo to wciąż uważam, że jutrzejszy mecz będzie trudnym wyzwaniem - powiedział na konferencji prasowej Steven Gerrard.

Nastawienie zespołu podsumował także stoper Lecha Poznań, który słusznie zauważył, że Rangers FC stracili dotychczas tylko trzy bramki w obecnym sezonie. - Awans do grupy Ligi Europy był marzeniem dla nas wszystkich. Skoro już jednak tu jesteśmy, to nie tylko po to, by zagrać z dobrymi rywalami na fajnych stadionach, ale także po to, by punktować i grać dobry futbol. Mam nadzieję, że już w czwartek uda nam się to pokazać - powiedział Lubomir Satka.

Spotkanie 2. kolejki fazy grupowej Ligi Europy Rangers FC - Lech Poznań rozpocznie się w czwartek o godz. 21:00. Transmisję na żywo będzie można obejrzeć na antenach Polsatu Sport Premium 1, TVP 2 oraz TVP Sport. Dodatkowo mecz dostępny będzie w serwisach internetowych Ipla.tv i sport.tvp.pl. Relacja na żywo natomiast poprowadzona zostanie na portalu Sport.pl