Lech Poznań poważnie osłabiony przed meczem Ligi Europy. Czterech piłkarzy wypadło

Przed tygodniem Lech Poznań przegrał z Benficą 2:4 w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Europy. W czwartek zespół Dariusza Żurawia zagra z Rangers FC, którzy na inaugurację rozgrywek pokonali na wyjeździe Standard Liege 2:0. Do meczu w Glasgow wicemistrzowie Polski przystąpią jednak bardzo osłabieni.

Już we wtorek poznańska "Gazeta Wyborcza" informowała, że przeciwko drużynie Stevena Gerrarda najprawdopodobniej nie zagra Pedro Tiba. Portugalczyk zmaga się z urazem, który wykluczył go z niedzielnego meczu ligowego przeciwko Cracovii. Chociaż Żuraw miał nadzieję, że Tiba wyleczy się do czwartku, to ostatecznie nie poleciał do Glasgow, co poznański klub potwierdził za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej.

Lech poważnie osłabiony w meczu z Rangersami

Na Ibrox Stadium nie zagrają też Djordje Crnomarković oraz Jakub Kamiński. "Zgłosili problemy zdrowotne po treningach w tym tygodniu, tuż przed wylotem do Glasgow. W obu przypadkach także nie jest to poważna sprawa i podobnie jak Tiba powinni być do dyspozycji sztabu szkoleniowego w następnym tygodniu. Taki jest scenariusz ich powrotu do gry" - poinformował klub.

W Szkocji, z powodu kontuzji, zabraknie również Bohdana Butko. Do Glasgow poleciał zaś Jan Sykora, który chociaż ostatnio trenował indywidualnie, to jego rehabilitacja przebiegła szybciej niż zakładano i będzie on dostępny w czwartkowy wieczór.

Mecz Rangers FC - Lech Poznań w czwartek o godzinie 21:00. Transmisja w TVP 2 oraz Polsacie Sport Premium 1. Relacja na żywo na Sport.pl.