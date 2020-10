Wiadomo, kto skomentuje mecz Lecha z Rangers. Gdzie i kiedy obejrzeć? Transmisja TV

W niedzielę Lech Poznań zremisowała u siebie w meczu ekstraklasy z Cracovią 1:1. Goście prowadzili do 89. minuty, gdy gola wyrównującego strzelił Mohammad Awwad. Teraz piłkarze Lecha mogą się już skupić na spotkaniu Ligi Europy. W czwartek zagrają na wyjeździe z Rangers FC.

Mateusz Borek skomentuje kolejny mecz Lecha

Spotkanie szkocko - polskie rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja w TVP 2 i TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl. Poznaliśmy już parę, która komentować będzie ten mecz. To Mateusz Borek i Robert Podoliński. Studio od 20:00 poprowadzi Rafał Patyra, a jego gośćmi będą Sebastian Mila i Jacek Zieliński.

Lech w ostatni czwartek rozegrał pierwszy mecz fazy grupowej LE. Po dobrym meczu przegrał w Poznaniu z Benfiką Lizbona 2:4. Rangersi z kolei pokonali na wyjeździe belgijski Standard Liege 2:0. W niedzielę Rangers FC ograli w lidze szkockiej Livingston 2:0. Są liderem z sześcioma punktami przewagi nad drugim Celtickiem. Lech jest w ekstraklasie dużo niżej - dopiero na 10. miejscu. Relacja z tego spotkania na portalu Sport.pl.

Nowym sponsorem Lecha został ostatnio chiński serwis sprzedażowy AliExpress. Logo aukcyjnego giganta należącego do holdingu Alibaba Group będzie widoczne na spodenkach piłkarzy "Kolejorza". - Z tego, co się mi o uszy obiło, to AliExpress zapłaci Lechowi więcej, niż to miejsce na spodenkach jest warte i mają ochotę na więcej - napisał na Twitterze Grzegorz Hałasik z Polskiego Radia Poznań.

