Steven Gerrard zachwycony bramką następnego rywala Lecha. "Najlepszy gol, jaki widziałem na żywo"

Rangers wygrali na wyjeździe 2:0 ze Standardem Liege w Lidze Europy na inaugurację zmagań w grupie D, gdzie znajdują się również Lech Poznań i Benfica. Bohaterem szkockiego zespołu był Kemar Roofe. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry 27-letni napastnik popisał się cudownym trafieniem z połowy boiska. Zauważył, że bramkarz rywali, Arnaud Bodart, jest źle ustawiony i chwilę później zdecydował się uderzyć z dużej odległości. Trafił do bramki, ustalając wynik spotkania na 2:0!

Steven Gerrard skomentował cudownego gola Roofe'a w Lidze Europy. "Niewiarygodne uderzenie"

Trener szkockiego zespołu Steven Gerrard był zachwycony bramką swojego gracza, który w przeszłości grał w Leeds United. - Żaden z moich goli nie był taki. Myślę, że to był genialny moment. Miałem szczęście, że oglądałem go pięć lub sześć razy od zakończenia meczu. Cała otoczka tego gola, przygotowanie się do strzału. To prawdopodobnie najlepszy gol, jaki widziałem na żywo, odkąd jestem profesjonalnie związany z piłką nożną, czyli od 1998 roku. Niewiarygodne uderzenie, zasługuje na wszelkie pochwały - w taki sposób skomentował gola Gerrard, którego wypowiedź jest cytowana przez "Daily Mail".

Rangers dzięki temu zwycięstwu są na drugim miejscu w tabeli grupy D Ligi Europy. Mają trzy punkty, tak samo jak Benfica, która pokonała 4:2 Lecha Poznań i dzięki strzelonym bramkom wyprzedza Szkotów. Na trzeciej pozycji znalazł się Lech, który będzie kolejnym rywalem Rangers - ten mecz już w czwartek, 29 października. Tabelę zamyka Standard Liege.

