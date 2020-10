Znamy skład Lecha na mecz Benfiką! Jest jedno zaskoczenie!

W Poznaniu szykuje się święto, jakiego nie było od dziesięciu lat, od wizyt Juventusu i Manchesteru City. Benfica to zespół od jedenastu lat regularnie grający w Lidze Mistrzów: ze składem i budżetem bardziej pasujący do LM niż do Ligi Europy. Odpadnięcie w kwalifikacjach Ligi Mistrzów było dla Benfiki wielkim ciosem. Decydował jeden mecz, rozgrywany w Grecji z PAOK-iem. Portugalczycy ani nie byli do niego dobrze przygotowani, ani nie mieli szczęścia: wielokrotnie trafiali w bramkarza, obijali słupek i mylili się, nawet gdy bramka była już pusta. Przegrali 1:2 i prosto z eliminacji Champions League spadli do fazy grupowej Ligi Europy. - Chcemy dotrzeć do finału - mówi teraz pewny siebie trener Jorge Jesus. Portugalskie media podkreślają, że w grupie z Lechem, Rangers i Standardem Liege, Benfica jest murowanym faworytem do zajęcia pierwszego miejsca - pisał przed meczem dziennikarz Sport.pl, Dawid Szymczak.

Zaskoczenie w obronie Lecha

Kibice Lecha najbardziej martwili się o zestawienie obrony. W przegranym 1:2 meczu z Jagiellonią Białystok na środku zagrał Tomasz Dejewski, zazwyczaj występujący w drugoligowych rezerwach. I to on, a nie Thomas Rogne wystąpi także przeciwko Benfice w Lidze Europy.

Skład Lecha na mecz z Benfiką:

Filip Bednarek - Alan Czerwiński, Tomasz Dejewski, Djorjde Crnomarković, Tymoteusz Puchacz - Jakub Moder, Pedro Tiba - Dani Ramirez, Michał Skóraś, Jakub Kamiński - Mikel Ishak

Lech Poznań - Benfica w Lidze Europy. Kiedy i o której oglądać mecz? Transmisja TV, stream online

Spotkanie Lech - Benfica zostanie rozegrane w czwartek 22 października o 18:55. Pierwotnie miało zostać rozegrane z udziałem kibiców, ale ostatecznie nie będą mogli wejść na stadion ze względu na ograniczenia nałożone przez polski rząd w ostatnich dniach. Spotkanie będzie transmitowane na antenach TVP oraz Polsatu. Studio w TVP Sport, tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport rozpocznie się o 17:30, a transmisja z samego spotkania rozpocznie się o godzinie 18:50 również na antenie TVP 2. Spotkanie będą komentowali Jacek Laskowski i Rafał Ulatowski. Spotkanie będzie transmitowane również na antenie Polsat Sport Premium 1. Relacja na żywo ze spotkania będzie prowadzona na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Za to na Polsat Sport Premium 2 w tym samym czasie kibice będą mogli obejrzeć drugie spotkanie tej grupy, czyli starcie belgijskiego Standardu Liege z Rangersami (Szkocja). Do 1/16 finału awansują dwie najlepsze ekipy.

Terminarz meczów Lecha Poznań w fazie grupowej Ligi Europy:

22 października, Lech Poznań - Benfica (18:55)

29 października, Rangers FC - Lech Poznań (21:00)

5 listopada, Lech Poznań - Standard Liege (18:55)

26 listopada, Standard Liege - Lech Poznań (21:00)

3 grudnia, Benfica Lizbona - Lech Poznań (21:00)

10 grudnia, Lech Poznań - Rangers FC (18:55)

