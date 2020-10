Trener Benfiki wyróżnił piłkarza Lecha. Bez ogródek wskazał cel na Ligę Europy

W czwartek o godz. 18:55 Lech Poznań rozegra mecz 1. kolejki fazy grupowej Ligi Europy. W pierwszym od wielu lat meczu we właściwiej części europejskich pucharów (a nie tylko kwalifikacjach), "Kolejorz" podejmie na własnym boisku Benfikę Lizbona. Przed drużyną Dariusza Żurawia niezwykle trudne zadanie. Zdecydowanym faworytem starcia są Portugalczycy.

Jasna deklaracja trenera Benfiki Lizbona. Wyróżnił też jednego piłkarza Lecha

Z roli faworyta doskonale sprawę zdaje sobie Jorge Jesus. - Jeśli wszyscy mówią, że Benfica jest faworytem, to jestem zachwycony. To znaczy, że wszyscy uznają naszą wartość - powiedział trener portugalskiej ekipy na przedmeczowej konferencji prasowej.

I dodał, jasno wskazując cel na ten sezon Ligi Europy: Naszym celem jest finał. Ale żeby się do niego zbliżyć, najpierw musimy wyjść z grupy.

Jesus zapytany o mocne strony i najlepszych piłkarzy Lecha wymienił, rzecz jasna, Portugalczyka - Pedro Tibę. - Bardzo dobrze go znam, to jeden z najlepszych zawodników Lecha. Nasz rywal wygląda dobrze taktycznie, ma piłkarzy o wysokich umiejętnościach technicznych. Ale to my zamierzamy przejąć inicjatywę i dominować na boisku. Przed pierwszym gwizdkiem wszystko jest jednak zagadką.

Początek czwartkowego spotkania Lecha z Benfiką o godz. 18:55. Relacja LIVE na Sport.pl.

