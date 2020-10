Benfica Lizbona postraszyła Lecha Poznań. Efektowne zwycięstwo przed meczem LE

Goście dobrze weszli w to spotkanie. Już w 6. minucie Gian-Luca Waldschmidt dał im prowadzenie. Asystę przy tym golu zaliczył Everton. Gospodarze próbowali odpowiedzieć, ale przed przerwą drugą bramkę zdobyli zawodnicy z Lizbony. Ponownie trafił Waldschmidt, tym razem po akcji wykreowanej przez Darwina Nuneza. W 84. minucie wynik meczu ustalił Gabriel Appelt. Po tym zwycięstwie Benfica jest liderem ligi portugalskiej. W czterech spotkaniach odniosła komplet zwycięstw. Rio Ave znajduje się na 15. miejscu.

Rozpędzona Benfica przyjedzie do Poznania

Lider portugalskiej ekstraklasy to pierwszy rywal Lecha Poznań w rozpoczynającej się w tym tygodniu nowej edycji fazy grupowej Ligi Europy. Lech z Benficą zagrają w czwartek od 18:55 w stolicy Wielkopolski. Kolejorz przegrał w ostatni weekend 1:2 na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Co najgorsze, nie wiadomo, kogo będzie mógł trener Dariusz Żuraw wystawić w czwartek w środku obrony. Zawieszony jest Satka, a problemy ze zdrowiem mają Rogne i Crnomarković. Jedynym nominalnym obrońcą do dyspozycji Żurawia może być Tomasz Dejewski. Wobec dobrej skuteczności Benfiki na początku sezonu (13 strzelonych goli w 4 meczach ligi portugalskiej) może to być spory kłopot.

