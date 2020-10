Poznaliśmy terminarz Lecha Poznań w fazie grupowej Ligi Europy! Trudne mecze na początek

Ciro Ferrara - były piłkarz SSC Napoli i triumfator Ligi Europy w sezonie 1988/89 w ramach losowania skompletował dwanaście grup i 48 zespołów, które zmierzą się ze sobą w tegorocznej edycji rozgrywek. Dla polskiej piłki szczególnie ważna jest grupa D, do której wylosowano Lecha Poznań. Od 22 października do 10 grudnia piłkarze Dariusza Żurawia będą rywalizować o awans do fazy pucharowej turnieju.

Lech Poznań poznał rywali w fazie grupowej Ligi Europy. Kiedy odbędą się mecze?

Na oficjalnej stronie UEFA pojawił się planowany terminarz organizowania spotkań tegorocznej Ligi Europy. W fazie grupowej turnieju Lech Poznań będzie rozgrywał mecze kolejno 22 października, 29 października, 5 listopada, 26 listopada, 3 grudnia oraz 10 grudnia. Z każdej grupy awansują dwie najlepsze drużyny, które 14 grudnia w drodze losowania poznają swoich rywali w 1/32 fazie Ligi Europy.

Terminarz Lecha Poznań w fazie grupowej Ligi Europy:

22.10, godz. 18:55: Lech Poznań - SL Benfica

- SL Benfica 29.10, 21:00: Rangers FC - Lech Poznań

5.11, 18:55: Lech Poznań - Standard Liege

- Standard Liege 26.11, 21:00: Standard Liege - Lech Poznań

3.12, 21:00: SL Benfica - Lech Poznań

10.12, 18:55: Lech Poznań - Rangers FC

Po przeprowadzonym losowaniu pierwsze mecze odbędą się 18 lutego, rewanże natomiast zaplanowano na 25 lutego. Kolejne fazy turnieju UEFA zostały uformowane następująco:

1/16 Ligi Europy:

Losowanie - 26 lutego

Pierwsze mecze - 11 marca

Rewanże - 18 marca

Ćwierćfinały:

Losowanie - 19 marca

Pierwsze mecze - 8 kwietnia

Rewanże - 15 kwietnia

Półfinały:

Losowanie - 19 marca (razem z losowaniem par ćwierćfinałowych)

Pierwsze mecze - 29 kwietnia

Rewanże - 6 maja

Finał Ligi Europy w sezonie 2020/21 zaplanowany został na 26 maja 2021 roku na Stadionie Energa w Gdańsku.

W trakcie gali wybrano także najlepszego piłkarza ubiegłorocznych rozgrywek, którym został Romelu Lukaku. Napastnik Interu Mediolan zagrał w poprzednim sezonie w Lidze Europy sześć spotkań, w których strzelił siedem goli (w tym jeden w półfinale z rzutu karnego) oraz zanotował dwie asysty.