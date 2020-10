Znakomite losowanie dla Lecha Poznań! Znane zespoły przyjadą do Polski

W czwartek, po dramatycznym boju w Belgii, Lech Poznań wywalczył awans do fazy grupowej Ligi Europy. Zespół Dariusza Żurawia wyeliminował Royal Charleroi, pokonując go 2:1. Dla "Kolejorza" to powrót do fazy grupowej Ligi Europy po pięciu latach przerwy.

W czwartek odbyło się losowanie grup. Lech trafił do grupy D, w której zagra z: Benficą Lizbona z Portugalii, Standardem Liege z Belgii oraz Rangers FC ze Szkocją.

Pierwsze mecze fazy grupowej odbędą się 22 października. Kolejne mecze rozegrane zostaną kolejno: 29 października, 5 listopada, 26 listopada, 3 grudnia oraz 10 grudnia. Finał zaplanowany jest na 26 maja 2021 w Gdańsku.

Wyniki losowania:

Grupa A: AS Roma, Young Boys Berno, Cluj, CSKA Sofia

AS Roma, Young Boys Berno, Cluj, CSKA Sofia Grupa B: Arsenal, Rapid Wiedeń, Molde, Dundalk

Arsenal, Rapid Wiedeń, Molde, Dundalk Grupa C: Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Hapoel Beer Szewa, OGC Nice

Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Hapoel Beer Szewa, OGC Nice Grupa D: Benfica, Standard Liege, Rangers FC, Lech Poznań

Benfica, Standard Liege, Rangers FC, Grupa E: PSV Eindhoven, PAOK Saloniki, Granada, Omonia Nikozja

PSV Eindhoven, PAOK Saloniki, Granada, Omonia Nikozja Grupa F: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, HNK Rijeka

Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, HNK Rijeka Grupa G: SC Braga, Leicester City, AEK Ateny, Zoria Ługańsk

SC Braga, Leicester City, AEK Ateny, Zoria Ługańsk Grupa H: Celtic, Sparta Praga, Milan, Lille

Celtic, Sparta Praga, Milan, Lille Grupa I: Villarreal, Karabach FK, Maccabi Tel Awiw

Villarreal, Karabach FK, Maccabi Tel Awiw Grupa J: Tottenham, Łudogorec Razgrad, LASK Linz, Royal Antwerp

Tottenham, Łudogorec Razgrad, LASK Linz, Royal Antwerp Grupa K: CSKA Moskwa, Dinamo Zagrzeb, Feyenoord, Wolfsberger

CSKA Moskwa, Dinamo Zagrzeb, Feyenoord, Wolfsberger Grupa L: Gent, Crvena zvezda, Hoffenheim, Slovan Bratysława

