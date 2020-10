Losowanie Lecha Poznań w fazie grupowej LE już dzisiaj! Gdzie i o której obejrzeć? Transmisja TV, online

Lech Poznań, Cracovia, Piast Gliwice oraz Legia Warszawa - te cztery kluby z PKO Ekstraklasy brały udział w meczach eliminacyjnych Ligi Europy. Finalnie w piątkowym losowaniu fazy grupowej rozgrywek udział weźmie wyłącznie zespół wicemistrza Polski. Cracovia przegrała w 1. rundzie ze szwedzkim Malmoe, Piast Gliwice uległ w trzeciej rundzie eliminacji FC Kopenhadze, natomiast Legia Warszawa przegrała w czwartek z Karabachem Agdam 0:3.

Lech Poznań w losowaniu do fazy grupowej Ligi Europy. Na kogo trafi zespół Dariusza Żurawia

Lech Poznań wygrał w czwartkowy wieczór z Charleroi 2:1 i awansował do fazy grupowej Ligi Europy. Zespół Dariusza Żurawia w poprzednich rundach eliminacji pokonał takie drużyny jak Valmieri Glass VIA 3:0, Hammarby IF 3:0 oraz Apollon Limassol 5:0.

W rankingu klubowym UEFA Lech Poznań ma 7 punktów, dlatego znajdzie się w czwartym, ostatnim koszyku. Najsilniejszymi drużynami, na które może trafić zespół Dariusza Żurawia to znajdujące się w pierwszy koszyku Arsenal, Tottenham Hotspur, AS Roma, Napoli, Benfica, Bayer Leverkusen, Villarreal, CSKA Moskwa, Sporting Braga, AA Gent, PSV Eindhoven oraz Celtic.

Spośród drużyn z 2. koszyka Lech może trafić na Dinamo Zagrzeb, Spartę Praga, Slavię Praga, Łudogorec Razgrad, Young Boys, Crvenę Zvezdę, Rapid Wiedeń, Leicester City, Karabach Agdam, PAOK Saloniki, Standard Liege czy Real Sociedad. W trzecim koszyku znajdą się Granada, AC Milan, AZ Alkmaar, Feyenoord, AEK Ateny, Maccabi Tel-Aviv, FC Rangers, Molde, Hoffenheim, LASK Linz, Hapoel Ber-Szewa oraz CFR Cluj.

Mimo iż Lech Poznań nie poznał jeszcze swoich przeciwników, to znamy już terminarz meczów rozgrywanych w ramach Ligi Europy. Od 22 października do 10 grudnia, w każdy czwartek zawodnicy Dariusza Żurawia będą rywalizować o miejsce w fazie pucharowej turnieju. Wszystkie mecze europejskich pucharów z udziałem Kolejorza dostępne będą w TVP Sport - poinformował Dyrektor Telewizji Polskiej.

Liga Europy - losowanie. Gdzie i o której oglądać transmisję? Transmisja TV, online, na żywo

Losowanie do fazy grupowej Ligi Europy odbędzie się w piątek o godz. 13:00. Transmisję wydarzenia będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport Premium 1 oraz w serwisie Ipla.tv, gdzie odbędzie się darmowa emisja. Relację na żywo będzie można też śledzić na portalu Sport.pl. Zapraszamy serdecznie.