Szalone karne Milanu! 24 strzały, Kieszek spudłował. Sensacje w Lidze Europy

Dla polskich kibiców mamy dwie najważniejsze informacje: Lech Poznań wróci do Ligi Europy po pięciu latach przerwy, zaś druga informacja jest taka, że Legia odpadła po raz czwarty z rzędu z eliminacji do europejskich pucharów. A co się działo na innych boiskach?

REKLAMA

Zobacz wideo Portret rodziny Brzęczków to jest filmowa historia! [SEKCJA PIŁKARSKA #65]

Sensacje w Lidze Europy, Milan awansował po szalonych karnych

Tydzień temu Besiktas niespodziewanie odpadł w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy z Rio Ave, a bohaterem meczu był Paweł Kieszek, który obronił jeden z rzutów karnych. W decydującej rundzie Portugalczycy mierzyli się z Milanem, który musiał sobie radzić bez Zlatana Ibrahimovicia, który jest zakażony koronawirusem. Mecz zakończył się remisem, więc znowu o wyłonieniu zwycięzcy musiały zadecydować karne. Obie drużyny wykonywały perfekcyjnie karne. Pierwsze pomyłki nastąpiły dopiero w ósmej serii. Musieli strzelać nawet bramkarze, ale Kieszek, tak jak Gianluigi Donnarumma kopnął bardzo niecelnie. Ostatecznie Milan wygrał karne w 12. serii, czyli po 24 karnych! Dla mediolańskiej drużyny to powrót do europejskich pucharów po roku przerwy. W zeszły sezonie awansowali do LE, ale zostali ukarani za złamanie przepisów finansowego fair play.

Do Ligi Europy awansował za to Dundalk, czyli irlandzki zespół, który w 2016 roku został wyeliminowany przez Legię, gdy stołeczny klub trafił do Ligi Mistrzów. Tym razem Legii już nie ma w Europie, a Dundalk, dzięki wygranej 3:1 nad Klaksvik z Wysp Owczych, trafi do fazy grupowej Ligi Europy. Sensacją można określić odpadnięcie FC Basel. Szwajcarzy nieoczekiwanie odpadli z CSKA Sofią (1:3). W LE nie zobaczymy także Sportingu. Klub z Lizbony przegrał z austriacką drużyną LASK 1:4. Gospodarze praktycznie całą drugą połowę grali w osłabieniu, bo Sebastian Coates zobaczył czerwoną kartkę.

Koncert Tottenhamu

Najwięcej goli padło w meczu Tottenhamu. Drużyna Jose Mourinho rozbiła 7:2 Maccabi Haifa. Hat-trick zanotował Harry Kane, a dwie bramki zdobył Giovani Lo Celso. Wynik meczu ustalił Dele Alli z rzutu karnego w doliczonym czasie gry. 24-letni Anglik miał być wielką gwiazdą Tottenhamu, ale w ostatnim czasie pełni marginalną rolę w drużynie. W tym sezonie ligi angielskiej zagrał tylko 45. minut, choć Koguty rozegrały już trzy mecze.

Wyniki Ligi Europy Sport.pl

Wyniki LE Sport.pl

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj też: