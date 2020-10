Trener Charleroi zdecydowanie ocenił Lecha Poznań. "Czuję żal"

Lech Poznań wygrał 2:1 z Charleroi w IV rundzie eliminacji Ligi Europy. Tym samym zespół Dariusza Żurawia awansował do fazy grupowej. Kibice Lecha Poznań czekali na występy klubu w fazie grupowej europejskich pucharów od sezonu 2015/16. Był to dopiero trzeci awans polskiej drużyny do Ligi Europy, która nie "spadła" z Ligi Mistrzów.

- W pierwszej połowie Lech był lepszy, dlatego prowadził. W przerwie powiedziałem zawodnikom, by stosowali większy pressing. Mieliśmy swoje szanse, m.in. rzut karny, w końcu strzeliliśmy jednego gola, ale później nie udało się zdobyć drugiej bramki - analizował Karim Belhocine, trener przegranych.

- Przegraliśmy z jakością przeciwnika. Przegraliśmy też przez presję, z którą się mierzyliśmy - dodał. - Normalnie nie odczuwamy stresu podczas meczu, ale tym razem stawka spotkania nieco nas sparaliżowała na początku meczu, co odbiło się w naszej grze. Czy czuję żal? Tak, na pewno. Jestem rozczarowany, ale to normalne. Na pewno możemy jednak wrócić do domów z podniesioną głową. Możemy być dumni z naszej przygody - mówił.

Losowanie fazy grupowej Ligi Europy

Lech Poznań swoich rywali pozna w piątek, podczas losowania, które rozpocznie się o godz. 13. Relacja w Sport.pl.

