Lech Poznań pierwszą taką polską drużyną w historii! Wielki powrót do Ligi Europy

Lech Poznań awansował do Ligi Europy po dramatycznym meczu z Charleroi, wygrywającna wyjeździe 2:1. Był to dopiero trzeci awans polskiej drużyny do Ligi Europy, która nie "spadła" z Ligi Mistrzów.

