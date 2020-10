Legia i Lech walczą o miliony euro. Wystarczy wygrać jeden mecz

Czwartek może być przełomowym dniem w polskim futbolu. Dwa nasze kluby Legia Warszawa i Lech Poznań powalczą w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy. Został im jeden mecz od awansu do fazy grupowej rozgrywek. Jeden mecz, po którym mogą zarobić duże, jak na polskie warunki, pieniądze. Legia zagra na własnym stadionie z Karabachem Agdam. Lech udaje się do Belgii na mecz z RSC Charleroi. Ile polskie kluby mogą zarobić w przypadku awansu? Informuje o tym "Przegląd Sportowy".

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze zadanie Michniewicza. "Jeśli mu się nie uda, będzie miazga"

Legia i Lech walczą o miliony

UEFA wypłaca premie finansowe na podstawie kilku czynników, m.in. rankingu europejskich pucharów. Na tej postawie Legia może zarobić nawet 2,5 mln euro. Przegląd zaznacza, że realniejsza kwota to między 1,4 a 1,8 mln euro. Lech z kolei ma niższe miejsce w tym rankingu, przez co może otrzymać mniej - około 700 tys. euro. Do tego dochodzą środki z praw telewizyjnych. Jeśli awans uzyska tylko jedna nasza drużyna, otrzyma 5 mln euro. Jeśli dwie - będą musiały tę kwotę podzielić po połowie.

Do premii sumowane są też wyniki z kwalifikacji z wcześniejszych rund oraz z ewentualnej fazy grupowej. Zdaniem Przeglądu, Legia może otrzymać razem nawet 10 mln euro za występ w fazie grupowej Ligi Europy.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj też: