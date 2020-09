Legia Warszawa podała wyniki badań na koronawirusa przed meczem z Karabachem. Jedna osoba zakażona

Legia Warszawa przeprowadziła badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 we wtorek 29 września, czyli na dwa dni przed meczem z Karabachem Agdam. - U jednego z członków sztabu test dał wynik pozytywny. Klub niezwłocznie wdrożył wszystkie niezbędne procedury. Wszyscy pozostali zawodnicy oraz członkowie sztabu są zdrowi i zgodnie z regulacjami UEFA mogą przystąpić do jutrzejszego meczu. Klub otrzymał już także potwierdzenie od Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie rozegrania jutrzejszego meczu - pisze Legia Warszawa.

Kluczowy mecz Legii Warszawa. Występ Kante niepewny

Starcie z Karabachem (początek w czwartek o 20) jest dla mistrzów Polski najważniejsze w tym sezonie. Zdecyduje ono o tym, kto awansuje do fazy grupowej Ligi Europy. Na środowej konferencji prasowej Czesław Michniewicz przyznał, że niepewny jest występ Jose Kante. - Mamy problem. Przeszedł badania, ale na ten moment nie wiadomo, czy będzie do naszej dyspozycji. Na pewno będziemy się o to starać, walczyć do samego końca - powiedział trener Legii Warszawa.