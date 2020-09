Azerowie boją się prowokacji na meczu z Legią. Trener wyznaje: Nie jest łatwo

W Górskim Karabachu znowu wybuchły walki. Azerbejdżan wprowadził stan wojenny, a wcześniej zrobiła to też Armenia, która ogłosiła też powszechną mobilizację. - Nie jest łatwo zarządzać zespołem w takiej chwili. Wszyscy jesteśmy skupieni na tym, co dzieje się na linii frontu - powiedział w rozmowie fanat.az Gurban Gurbanow, trener Karabachu Agdam, który w czwartek zmierzy się przy Łazienkowskiej z Legią Warszawa w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy.

Azerowie apelują do UEFA ws. meczu z Legią Warszawa

Azerowie do Warszawy dotarli już we wtorek. Jeszcze przed przylotem ich federacja piłkarska (AFFA) zaapelowała do UEFA, że obawia się prowokacji ze strony Ormian, którzy mieszkają w Polsce. Przypomniała, że rok temu doszło do takiej prowokacji w Luksemburgu. W trakcie meczu z Dudelange, kiedy nad stadionem pojawił się dron z flagą Górskiego Karabachu. Rozwścieczył on nie tylko kibiców z Azerbejdżanu, którzy wtargnęli na murawę, lecz także piłkarzy Karabachu, którzy próbowali strącić go piłką

W czwartek na stadionie Legii kibiców zabraknie. Ale UEFA, choć nakazuje rozgrywać spotkania w pucharach przy pustych trybunach, i tak poinformowała, że na meczu pojawi się specjalny obserwator, który ma zwracać szczególną uwagę na prowokacje. - Dla nas to nie jest aż takie ważne, bo nie wierzę, że Ormianie zbliżą się do miejsca, w którym będziemy. A nawet jak się zbliżą i coś zrobią, to szybko uciekną - powiedział Gurbanow.

Po czym dodał: - Ale rozumiem: to obowiązek UEFA. My mamy swój: musimy walczyć na boisku. Przed nami ważny mecz. Najważniejszy, bo decydujący o awansie, dodatkowo rozgrywany na wyjeździe. Na pewno damy z siebie wszystko. Tym bardziej że jesteśmy dobrze przygotowani i nie boimy się przeciwnika. Nie przegramy. A nawet jak będziemy przegrywać, to postawimy się rywalowi. Zrobimy wszystko, by odwrócić losy meczu i awansować. Wierzę w to, że tak się stanie i że moi zawodnicy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji - przyznał Gurbanow. Początek meczu Legia - Karbach Agdam w czwartek o 20.

