Czesław Michniewicz niezadowolony po meczu Legii z Dritą. "Zdecydowanie za mało"

Gol Pawła Wszołka z 24. minuty, a potem Tomasa Pekharta z 43. Legia Warszawa w czwartek uporała się z mistrzem Kosowa, Dritą Gnjiliane i za tydzień zagra o fazę grupową z Karabachem Agdam. - Akcję Karabach zaczniemy od soboty, piątek poświęcimy jeszcze na analizę meczu z Dritą - powiedział Czesław Michniewicz na pomeczowej konferencji.

A o samym meczu powiedział tak: - Dobre momenty były, ale było ich zdecydowanie za mało. A co mi się dziś podobało? Np. pressing, podchodziliśmy wysoko, nie oddawaliśmy pola. Ale były też momenty, kiedy rywal spod tego pressingu wychodził. I nad tym musimy pracować. Interesuje mnie też większa dynamika w grze. Czyli więcej ruchu z piłką, ale też bez piłki - wytłumaczył Michniewicz.

W niedzielę Legia miała zagrać w ekstraklasie ze Śląskiem, ale mecz - podobnie jak spotkanie Lecha, który też nadal jest w grze o fazę grupową Ligi Europy - został przełożony. - O tym, że tak będzie, dowiedziałem się dopiero teraz, przed wejściem do sali konferencyjnej - przyznał Michniewicz.

- Czy to dobrze, czy źle, że został przełożony? To się okaże. Na pewno zyskaliśmy trochę czasu, by się przygotować do czwartkowej rywalizacji. Zresztą, nawet gdyby ten mecz się odbył, w niedzielę ze Śląskiem szanse dostaliby zmiennicy - dodał Michniewicz.

