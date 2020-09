Legia Warszawa zagra z trudnym rywalem w 4. rundzie el. Ligi Europy. Może zazdrościć mu wyników

Legia Warszawa dotarła do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy po rozegraniu trzech meczów: w eliminacjach Ligi Mistrzów pokonała 1:0 z Linfield (mistrz Irlandii Północnej) i przegrała 0:2 z Omonią Nikozja po dogrywce, a następnie "spadła" do el. LE, gdzie w czwartkowym debiucie Czesława Michniewicza w roli trenera pokonała Dritę Gnjilane (mistrz Kosowa) 2:0 po golach Pawła Wszołka i Tomasa Pekharta.

Karabach Agdam spisuje się w pucharach znacznie lepiej od Legii Warszawa

Dzięki temu zwycięstwu mistrzowie Polski są o jeden mecz od spełnienia celu minimum, jakim jest awans do fazy grupowej LE. Ostatnim rywalem będzie Karabach Agdam, czyli ośmiokrotny mistrz Azerbejdżanu. W ostatnich latach to rywale Legii dużo lepiej spisywali się w europejskich pucharach - ekipa Michniewicza ostatni raz awansowała do fazy grupowej któregokolwiek pucharu w 2016 roku (Liga Mistrzów), podczas gdy Karabach występuje w fazach grupowych nieprzerwanie od sezonu 2013/14! W sześciu przypadkach była to Liga Europy, ale były klub Jakuba Rzeźniczaka zagrał również w Lidze Mistrzów w sezonie 2017/18 (zdobył dwa punkty, remisując dwa mecze z Atletico Madryt i przegrywając w pozostałych spotkaniach z Romą i Chelsea). W poprzednim sezonie Karabach zajął trzecie miejsce w grupie Ligi Europy, zdobywając pięć punktów i wyprzedzając Dudelange (z grupy wyszły Sevilla oraz APOEL).

Spotkanie Legia Warszawa - Karabach Agdam zostanie rozegrane w czwartek 1 października. O awansie zadecyduje tylko jeden mecz. Dokładna godzina rozpoczęcia spotkania zostanie podana w późniejszym terminie. O awans do fazy grupowej powalczy również Lech Poznań, który zmierzy się na wyjeździe z belgijskim Charleroi >>