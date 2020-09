Piast Gliwice odpadł z el. Ligi Europy. FC Kopenhaga okazała się za mocna

Przed Piastem Gliwice było bardzo trudne zadanie. Zdecydowanym faworytem spotkania była FC Kopenhaga, nawet biorąc pod uwagę ich porażkę w ostatnim meczu ligowym z Broendby 1:2. Gliwiczanie musieli radzić sobie bez Waldemara Fornalika, który nadal przebywa na kwarantannie po pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa.

Piast Gliwice miał znakomitą okazję do wyrównania

Od początku meczu na boisku dominował zespół Kopenhagi. Już w 14. minucie spotkania wyszli na prowadzenie, gdy Biel znalazł się w sytuacji sam na sam z Plachem i uderzył po dalszym słupku. Do piłki dopadł Wilczek, który skierował ją do pustej bramki. Dziesięć minut później fatalny błąd popełnił Johnsson. Bramkarz duńskiego zespołu wybijał piłkę i trafił nią prosto w Parzyszka. Ta trafiła jednak jedynie w słupek bramki Kopenhagi.

Chwilę później w znakomitej sytuacji znalazł się Lipski, jednak w sytuacji sam na sam przegrał pojedynek z Johnssonem. W 31. minucie w doskonałej sytuacji po serii szybkich podań znalazł się Fischer, jednak Plach uratował Piasta przed utratą drugiej bramki. Przed przerwą żaden z drużyn nie zdołała stworzyć sobie dogodnej sytuacji do strzelenia gola.

Tuż po przerwie w znakomitej sytuacji znalazł się Older Wind, który uderzył głową na bramkę Piasta, jednak kapitalnie zatrzymał go Plach. Na niewiele się to jednak zdało, bo w 58. minucie było już 2:0 dla Kopenhagi. Wilczek wywalczył piłkę w pojedynku z Czerwińskim, odegrał ją na środek pola karnego, gdzie Older Wind zdołał płaskim strzałem, po rykoszecie, skierować ją do siatki.

Wilczek kilka minut później miał jeszcze jedną znakomitą okazję, jednak polski napastnik w sytuacji sam na sam z Plachem, uderzył wysoko ponad bramką Piasta. Gliwiczanie nie zamierzali się jednak poddawać. Dwie dobre okazje miał Żyro, jednak najpierw świetnie jego strzał obronił Johnsson, a przy drugiej próbie uderzył nad bramką Kopenhagi.

W 83. minucie w doskonałej okazji zabrakło szczęścia piłkarzom Piasta. Piłka po strzale Parzyszka trafiła w jednego z obrońców, a następnie zmierzając w światło bramki, uderzyła jedynie w słupek. Chwilę później Johnsson kapitalnie obronił uderzenie Kirkeskova z rzutu wolnego. Ostatecznie, pomimo ataków Piasta, nie udało mu się zmienić wyniku, a w 96. minucie wynik spotkania ustalił Pep Biel.

Rywalem Kopenhagi w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy będzie zwycięzca meczu HNK Rijeka - Kołos Kowaliwka.

