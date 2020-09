FC Kopenhaga - Piast Gliwice. Gdzie i o której obejrzeć mecz el. Ligi Europy? Transmisja TV, stream online

Piast Gliwice nie może zaliczyć ostatnich meczów ligowych do udanych. W 4. kolejce przegrał na własnym stadionie 0:1 z Jagiellonią. W czterech spotkaniach piłkarzom Waldemara Fornalika nie udało się jeszcze odnieść zwycięstwa. Z drugiej strony, FC Kopenhaga także nie wygrała swojego ostatniego meczu - przegrała 1:2 z Broendby, liderem duńskiej Superligaen.

Piast będzie jednak nadal poważnie osłabiony. Waldemar Fornalik, trener gliwiczan, nadal nie może prowadzić swojego zespołu z powodu obecności koronawirusa w jego organizmie. Na ławce rezerwowych zastąpi go jego brat, Tomasz Fornalik, będący jego asystentem w sztabie Piasta. - Nie nazwałbym tego byciem pierwszym trenerem. Wiemy, jaka jest rzeczywistość, dzieci uczą się zdalnie, przez jakiś czas ludzie pracowali w domach, tak że brat cały czas trzyma pieczę nad tym, co się dzieje. Wszyscy w sztabie jesteśmy zaangażowani w pracę. Nie wiąże się to z dodatkowym stresem aczkolwiek jest nas mniej fizycznie i może to jest jedyne utrudnienie - powiedział na konferencji Tomasz Fornalik.

Zdecydowanym faworytem czwartkowego spotkania będzie FC Kopenhaga, która w ubiegłym sezonie odpadła dopiero w 1/8 finału Ligi Europy, po przegranej z Istanbul Basaksehir 0:1. Wicemistrz Danii w eliminacjach europejskich pucharów występuje nieprzerwanie od 2001 roku.

FC Kopenhaga - Piast Gliwice. Gdzie i o której obejrzeć spotkanie 3. rundy Ligi Europy? Transmisja TV, stream online

FC Kopenhaga podejmie na własnym stadionie Piast Gliwice w czwartek o godz. 20:00. Transmisję TV będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport, przedmeczowe studio będzie dostępne już od godz. 19:10. Mecz dostępny będzie także online w serwisie sport.tvp.pl. Relację na żywo na portalu Sport.pl.

