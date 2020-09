Legia Warszawa - Drita. Gdzie i o której obejrzeć mecz el. Ligi Europy? Transmisja TV, stream online

W czwartek o godzinie 20:30 Legia Warszawa zagra z Dritą Gnjilane w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Na ławce trenerskiej mistrzów Polski zadebiutuje Czesław Michniewicz, który w poniedziałek zastąpił na stanowisku zwolnionego Aleksandara Vukovicia.

- Mamy świadomość tego z kim gramy, jednak nie zamierzamy się przestraszyć. Zagramy swoje i przekonamy się na ile to wystarczy. Gdybym mógł wziąć z Legii jakiegoś zawodnika, z pewnością byłby to Luquinhas, macie także bardzo utalentowanego Karbownika. Cały zespół posiada wysoką jakość, niemniej to tę dwójkę oceniłbym jako najbardziej wyróżniającą się - przyznał na środowej konferencji prasowej trener Drity Gnjilane.

"Drita to doświadczona, uporządkowana drużyna"

- Pracujemy krótko, ale intensywnie. W środę i czwartek będziemy mieli jeszcze odprawy taktyczne. Mam nadzieję, że już w czwartkowym meczu uda nam się wprowadzić w życie kilka rzeczy, które będą widoczne na boisku. Jesteśmy faworytem i chcemy być dobrze przygotowani - powiedział Michniewicz podczas środowej konferencji prasowej.

I dodał: Drita to zespół, który próbuje grać uporządkowany, taktyczny futbol. Często wyprowadzają piłkę krótkimi podaniami od bramki i zdarza im się popełniać przy tym błędy. To dla nas szansa, by przejąć piłkę i skontrować przeciwnika. Drita to drużyna doświadczona, posiadająca sporą liczbę zawodników po 30. roku życia. To piłkarze z dobrymi warunkami fizycznymi, którzy potrafią strzelać gole po stałych fragmentach gry. Nasi rywale mają niezłych skrzydłowych, ale to my musimy pokazać nasze atuty i wykorzystać słabości przeciwnika, których nie brakuje, a które pokażemy naszym zawodnikom na odprawie.

Czwartkowy przeciwnik Legii Warszawa to broniący tytułu mistrz Kosowa, który początkowo awansował do preeliminacji Ligi Mistrzów. Na drodze do fazy grupowej rozgrywek stanęła drużyna Linfield FC, z którą mistrz Polski wygrał 1:0. Klub z Irlandii Północnej wygrał mecz walkowerem po dyskwalifikacji Drity Gnjilane. O zespole z Kosowa więcej przeczytasz w tym miejscu.

Legia Warszawa - FK Drita Gnjilane w 3. rundzie el. Ligi Europy. Gdzie i o której obejrzeć spotkanie? Transmisja TV, stream online

Legia Warszawa zmierzy się z FK Dritą Gnjilane na własnym stadionie w czwartek o godz. 20:30. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP 2. Spotkanie będzie można również obejrzeć online w serwisie oraz aplikacji sport.tvp.pl. Relacja na żywo zostanie natomiast przeprowadzona na portalu Sport.pl.

