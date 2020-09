FC Kopenhaga - Piast Gliwice. Gdzie i o której obejrzeć spotkanie? Transmisja TV, stream online

Spotkanie Piasta Gliwice z FC Kopenhaga będzie pierwszą rywalizacją w historii polskiego klubu z jakimkolwiek duńskim zespołem. Oba kluby w ostatnim czasie zaliczyły drobny spadek w lidze. Piast Gliwice przegrał 0:1 z Jagiellonią Białystok, a FC Kopenhaga uległa obecnemu liderowi - Brondby 1:2. Mimo ostatniego wyniku Duńczycy wciąż pozostają faworytem spotkania. Czy doświadczenie w europejskich pucharach zapewni zwycięstwo wicemistrzowi Superligaen?

Piast Gliwice walczy o kolejną rundę el. Ligi Mistrzów. Doświadczony przeciwnik staje na drodze

Piast Gliwice w 3. rundzie el. Ligi Europy zagra bez Waldemara Fornalika, u którego wykryto obecność koronawirusa. Na ławce rezerwowych szkoleniowca zastąpi Tomasz Fornalik, asystent przygotowujący zespół do meczu na Parken Stadium w Kopenhadze. - Nie nazwałbym tego byciem pierwszym trenerem. Wiemy, jaka jest rzeczywistość, dzieci uczą się zdalnie, przez jakiś czas ludzie pracowali w domach, tak że brat cały czas trzyma pieczę nad tym, co się dzieje. Wszyscy w sztabie jesteśmy zaangażowani w pracę. Nie wiąże się to z dodatkowym stresem aczkolwiek jest nas mniej fizycznie i może to jest jedyne utrudnienie - powiedział na konferencji Tomasz Fornalik.

Piast Gliwice w ostatnich trzech meczach Ekstraklasy nie zdobył ani jednego gola i zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli z dwoma przegranymi i jednym remisem. Dużo lepiej radzi sobie w eliminacjach Ligi Europy, gdzie wygrał w 1. rundzie z Dynamem Mińsk (2:0) oraz w następnej fazie z TSV Hartberg (3:2).

- Chcemy spróbować sprawić niespodziankę, bo też nie mamy nic do stracenia. Emocje związane z tym spotkaniem mogą działać tylko na naszą korzyść - przyznał przed spotkaniem Patryk Lipski, pomocnik Piasta Gliwice.

FC Kopenhaga będąca faworytem czwartkowego spotkania w poprzednim sezonie odpadła dopiero w 1/8 finału Ligi Europy (przegrana z Istanbul Basaksehir 0:1). Do tegorocznych rozgrywek przystąpił od drugiej rundy. Wicemistrz Danii występuje w europejskich pucharach nieprzerwanie od 2001 roku, jednak wciąż nie posiada na swoim koncie żadnego pucharu. Dotychczas w lidze piłkarze Staale Solbakkena także nie wypadają najkorzystniej. FC Kopenhaga przegrała w pierwszych dwóch kolejkach i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Warto wspomnieć, że klub trzynastokrotnie świętował zwycięstwo w Superligaen oraz ośmiokrotnie wygrywał Puchar Danii.

FC Kopenhaga - Piast Gliwice. Gdzie i o której obejrzeć spotkanie 3. rundy Ligi Europy? Transmisja TV, stream online

FC Kopenhaga podejmie na własnym stadionie Piast Gliwice w czwartek o godz. 20:00. Transmisję TV będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport, przedmeczowe studio będzie dostępne już od godz. 19:10. Mecz dostępny będzie także online w serwisie sport.tvp.pl. Relację na żywo będzie można śledzić na portalu Sport.pl