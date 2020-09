Legia Warszawa - FK Drita Gjilan. Gdzie i o której obejrzeć debiut Michniewicza? Transmisja TV, stream online

FK Drita Gjilan ma dużo mniejsze doświadczenie w europejskich pucharach od Legii Warszawa. Trzecia runda eliminacji Ligi Europy to dla kosowskiej piłki największy sukces w historii, dlatego przed rywalami mistrza Polski stawiane są dużo mniejsze wymagania. Mimo to, trener Ardijan Nuhiji przyznał, że nie zmierza składać broni przed rozpoczęciem spotkania.

- Mamy świadomość tego z kim gramy, jednak nie zamierzamy się przestraszyć. Zagramy swoje i przekonamy się na ile to wystarczy. Gdybym mógł wziąć z Legii jakiegoś zawodnika, z pewnością byłby to Luquinhas, macie także bardzo utalentowanego Karbownika. Cały zespół posiada wysoką jakość, niemniej to tę dwójkę oceniłbym jako najbardziej wyróżniającą się - przyznał trener Drity Gjilany.

Legia Warszawa walczy o awans do fazy grupowej Ligi Europy. Jaki będzie debiut Czesława Michniewicza

Czesław Michniewicz czeka na swój debiut w roli nowego trenera Legii Warszawa, więcej na ten temat można przeczytać w tekście Konrada Fersztera. Selekcjoner reprezentacji Polski U21 kilka dni temu przejął drużynę mistrza Polski po Aleksandrze Vukoviciu. Jak sam przyznał, nie miał zbyt dużo czasu na przygotowania z zespołem, jednak jest świadomy roli faworyta w następnym spotkaniu.

- Pracujemy krótko, ale intensywnie. W środę i czwartek będziemy mieli jeszcze odprawy taktyczne. Mam nadzieję, że już w czwartkowym meczu uda nam się wprowadzić w życie kilka rzeczy, które będą widoczne na boisku. Jesteśmy faworytem i chcemy być dobrze przygotowani - powiedział Michniewicz podczas środowej konferencji prasowej.

Czwartkowy przeciwnik Legii Warszawa to broniący tytułu mistrz Kosowa, który początkowo awansował do eliminacji Ligi Mistrzów. Na drodze do fazy grupowej rozgrywek stanęła drużyna Linfield FC, z którą mistrz Polski wygrał 1:0. Klub z Irlandii Północnej wygrał mecz walkowerem po dyskwalifikacji Drity Gjilane.

- Szybko zapomnieliśmy o dyskwalifikacji, która wykluczyła nas z eliminacji do Ligi Mistrzów UEFA. Graliśmy już mecz z Sileksem, w którym pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony, więc na pewno dyskwalifikacja nie miała na nas złego wpływu - dodał trener zespołu.

Legia Warszawa - FK Drita Gjilan w 3. rundzie el. Ligi Europy. Gdzie i o której obejrzeć spotkanie? Transmisja TV, stram online

Legia Warszawa zmierzy się z FK Dritą Gjilane na własnym stadionie w czwartek o godz. 20:30. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP 2. Spotkanie będzie można również obejrzeć online w serwisie oraz aplikacji sport.tvp.pl. Relacja na żywo zostanie natomiast przeprowadzona na portalu Sport.pl