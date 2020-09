Szwajcarzy boją się Legii. "Po klęsce w el. LM sytuacja jeszcze trudniejsza"

"Po klęsce w eliminacjach Ligi Mistrzów sytuacja może być jeszcze trudniejsza" - tak portal blick.ch pisze o widokach na awans do Ligi Europy w przypadku Young Boys Berno. Mistrz Szwajcarii odpadł w środę z eliminacji LM. Wyeliminowany został w 3. rundzie przez duński Midtjylland, z którym przegrał na wyjeździe aż 0:3. Teraz zespół Young Boys powalczy o awans do Ligi Europy.

Szwajcarzy boją się Legii

W 4. rundzie eliminacji LE mistrz Szwajcarii będzie rozstawiony. To oznacza, że trafi na jeden z zespołów nierozstawionych. Wśród nich może być Legia Warszawa, o ile w 3. rundzie pokona Dritę z Kosowa. - Young Boys będzie rozstawione, ale wielu potencjalnych przeciwników jest mocnych. Zespoły takie jak Celtic Glasgow, Legia Warszawa, Cluj, FK Sarajevo to silni przeciwnicy. Wciąż może nastąpić najgorszy scenariusz - brak awansu do fazy grupowej europejskich pucharów - czytamy na portalu blick.ch.

W piątek w Nyonie odbędzie się losowanie par 4. rundy eliminacji LE.

Zespoły rozstawione

Dinamo Zagrzeb (Chorwacja)

Young Boys Berno (Szwajcaria)

Crvena zvezda Belgrad (Serbia) *

Qarabag Agdam (Azerbejdżan)

Dinamo Brześć (Białoruś)

Zespoły nierozstawione

Legia Warszawa / Drita Gnjilane (Kosowo)

FK Sarajevo (Bośnia i Hercegowina) / FK Buducnost Podgorica (Czarnogóra)

Ararat-Armenia Erywań (Armenia) / NK Celje (Słowenia)

Kuopion Palloseura (Finlandia) / Suduva Marijampole (Litwa)

Djurgardens IF (Szwecja) / CFR Cluj (Rumunia)

KÍ Klaksvík (Wyspy Owcze) / Dinamo Tbilisi (Gruzna)

Sheriff Tiraspol (Mołdawia) / Dundalk FC (Irlandia)

Floriana (Malta) / Flora Tallin (Estonia)

KF Tirana (Albania) - wolny los

Łudogorec Razgrad (Bułgaria) - wolny los

Riga FC / SP Tre Fiori (San Marino) [mecz przerwany, dokończenie 18 września] / Celtic FC (Szkocja)

W ścieżce mistrzowskiej 4. rundy eliminacji jest pięć drużyn rozstawionych. To oznacza, że na osiem pary, w pięciu z nich spotkają się zespół rozstawiony z nierozstawionym, a w trzech nierozstawiony z nierozstawionym. To drugie rozwiązanie z oczywistych względów byłoby lepsze dla Legii. Co ważne, z przyczyn politycznych lepszy z pary Legia-Drita w 4. rundzie eliminacji LE nie może wylosować Crvenej Zvezdy. W ostatniej rundzie eliminacyjnej odbędzie się jedno spotkanie, a gospodarz zostanie wybrany w piątek podczas losowania.

