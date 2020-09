Mecz Legii w III rundzie el. LE w TV. Gdzie i kiedy obejrzeć spotkanie?

W czwartek wieczorem Legia Warszawa poznała rywala w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy. W parze Sileksu z Macedonii Północnej i Drity z Kosowa lepsza okazała się ta druga drużyna i to ona zagra z zawodnikami Aleksandara Vukovicia. Spotkanie Legia - Drita odbędzie się w najbliższy czwartek 24 września na stadionie przy Łazienkowskiej. Początek o 20:30. Transmisja z meczu na antenie TVP Sport, o czym w czwartek poinformował szef stacji Marek Szkolnikowski.

Kogo wylosuje Legia?

Decyzją UEFA mecz ten, podobnie jak inne w eliminacjach LE, odbędzie się bez udziału publiczności. Jeśli Legia wyeliminuje rywala z Kosowa, to do pokonania będzie miała jeszcze jedną rundę eliminacyjną. W piątek w Nyonie odbędzie się losowanie par 4. rundy eliminacji LE. Legia pozna wtedy ewentualnego ostatniego przeciwnika, którego będzie musiała wyeliminować, by zagrać w fazie grupowej rozgrywek. W ostatniej rundzie mistrz Polski nie będzie miał łatwo. Nie będzie rozstawiony i może trafić na jednego z rywali ze ścieżki mistrzowskiej. Legia ostatni raz w fazie grupowej europejskich pucharów występowała w sezonie 2016/2017.

