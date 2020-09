Potencjalni rywale polskich drużyn w IV rundzie el. LE. Legii potrzebne szczęście

W czwartek wieczorem Legia Warszawa poznała rywala w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy. W parze Sileksu z Macedonii Północnej i Drity z Kosowa lepsza okazała się ta druga drużyna i to ona zagra z zawodnikami Aleksandara Vukovicia. Spotkanie Legia - Drita odbędzie się w najbliższy czwartek 24 września na stadionie przy Łazienkowskiej.

W piątek w Nyonie odbędzie się losowanie par 4. rundy eliminacji LE. Legia pozna ewentualnego ostatniego rywala, którego będzie musiała wyeliminować, by awansować do fazy grupowej LE. Jak informuje portal legionisci.com, w ostatniej rundzie mistrz Polski nie będzie miał łatwo. Nie będzie rozstawiony i może trafić na jednego z rywali ze ścieżki mistrzowskiej.

Czy los uśmiechnie się do Legii Warszawa?

Zespoły rozstawione

Dinamo Zagrzeb (Chorwacja)

Young Boys Berno (Szwajcaria)

Crvena zvezda Belgrad (Serbia) *

Qarabag Agdam (Azerbejdżan)

Dinamo Brześć (Białoruś)

Zespoły nierozstawione

Legia Warszawa / Drita Gnjilane (Kosowo)

FK Sarajevo (Bośnia i Hercegowina) / FK Buducnost Podgorica (Czarnogóra)

Ararat-Armenia Erywań (Armenia) / NK Celje (Słowenia)

Kuopion Palloseura (Finlandia) / Suduva Marijampole (Litwa)

Djurgardens IF (Szwecja) / CFR Cluj (Rumunia)

KÍ Klaksvík (Wyspy Owcze) / Dinamo Tbilisi (Gruzna)

Sheriff Tiraspol (Mołdawia) / Dundalk FC (Irlandia)

Floriana (Malta) / Flora Tallin (Estonia)

KF Tirana (Albania) - wolny los

Łudogorec Razgrad (Bułgaria) - wolny los

Riga FC / SP Tre Fiori (San Marino) [mecz przerwany, dokończenie 18 września] / Celtic FC (Szkocja)

W 4. rundzie eliminacji jest pięć drużyn rozstawionych. To oznacza, że na osiem par, w pięciu z nich spotkają się zespół rozstawiony z nierozstawionym, a w trzech nierozstawiony z nierozstawionym. To drugie rozwiązanie z oczywistych względów byłoby lepsze dla Legii. Co ważne, z przyczyn politycznych lepszy z pary Legia-Drita w 4. rundzie eliminacji LE nie może wylosować Crvenej Zvezdy. W ostatniej rundzie eliminacyjnej odbędzie się jedno spotkanie, a gospodarz zostanie wybrany w piątek podczas losowania.

Na kogo mogą trafić Piast i Lech?

Poznaliśmy także potencjalnych rywali Piasta Gliwice i Lecha Poznań w 4. rundzie eliminacji LE. Piast w 3. rundzie zmierzy się z FC Kopenhaga, a Lech z Apollonem Limassol. Para Piast - Kopenhaga będzie rozstawiona w losowaniu 4. rundy eliminacji LE.

Zespoły rozstawione

Tottenham Hotspur FC (Anglia) / FK Škendija (Macedonia Północna)

FC Basel (Szwajcaria) / AS Anórthossis Ammochóstou (Cypr)

Besiktas (Turcja) / Rio Ave FC (Portugalia)

Sporting (Portugalia) / Aberdeen FC (Szkocja)

FC Kopenhaga (Dania) / Piast Gliwice

PSV Eindhoven (Holandia) / NŠ Mura (Słowenia)

VfL Wolfsburg (Niemcy) / Desna Czernihów (Ukraina)

FC Viktoria Pilzno (Czechy) / SønderjyskE (Dania)

APOEL (Cypr) / HŠK Zrinjski (Bośnia i Hercegowina)

Galatasaray (Turcja) / HNK Hajduk (Chorwacja)

Malmö (Szwecja) / NK Lokomotiva (Chorwacja)

FK Partizan (Serbia) / Royal Charleroi SC (Belgia)

Royal Standard (Belgia) / FK Vojvodina (Serbia)

Zespoły nierozstawione

FCSB (Rumunia) / FC Slovan Liberec (Słowacja)

Granada (Hiszpania) / Lokomotiwi Tbilisi (Gruzja)

AC Milan (Włochy) / FK Bodø/Glimt (Dania)

AEK (Grecja) / FC Sankt Gallen (Szwajcaria)

Rangers FC (Szkocja) / Willem II Tilburg (Holandia)

Linzer ASK (Austria) / FC DAC 1904 Dunajská Streda (Słowacja)

Hapoel Beer Szewa (Izrael) / Motherwell FC (Szkocja)

Rosenborg BK (Norwegia) / Alanyaspor Kulübü (Turcja)

Apóllon (Cypr) / Lech Poznań

FK Rostow (Rosja) / Maccabi Hajfa (Izrael)

Stade de Reims (Francja) / FC Fehérvár (Węgry)

HNK Rijeka (Chorwacja) / Kołos Kowaliwka (Ukraina)

CSKA Sofia (Bułgaria) / B36 Tórshavn (Wyspy Owcze)

Przed losowaniem drużyny zostaną jeszcze podzielone na mniejsze grupy. Ekipy z tych samych lig krajowych nie mogą trafić na siebie.

