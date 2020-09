Piast Gliwice - TSV Hartberg. Gdzie i o której obejrzeć mecz? Transmisja TV, stream online

Piast Gliwice przygotowuje się do kolejnego wyzwania w Lidze Europy. O awans do III rundy rozgrywek piłkarze Waldemara Fornalika zagrają z austriackim TSV Hartberg. Początek spotkania o godz. 20:00. Gdzie obejrzeć to spotkanie?

Fot. Jan Kowalski / Agencja Gazeta