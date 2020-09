Dwóch potencjalnych rywali Lecha Poznań w el. LE. Nie ma szans na rozstawienie w decydującej fazie

Lech Poznań wygrał w Szwecji po trafieniu Pedro Tiby oraz golach Jakuba Kamińskiego i Filipa Marchwińskiego w końcówce spotkania, przełamując w ten sposób fatalną statystykę spotkań ze szwedzkimi drużynami: "Kolejorz" odpadał we wszystkich trzech starciach z drużynami z tego kraju. Awansować udało się dopiero za czwartym razem, a nagrodą jest III runda eliminacji Ligi Europy.

Z kim "Kolejorz" może zagrać w III rundzie eliminacji Ligi Europy?

W niej Lech Poznań zagra ze zwycięzcą starcia OFI Kreta - Apollon Limassol. Mecz ekip z Grecji i Cypru rozpocznie się w czwartek o 19 (w przypadku remisu zarządzona zostanie dogrywka, a potem ew. rzuty karne, jako że w tegorocznych eliminacjach nie są rozgrywane rewanże). Ekipa Dariusza Żurawia zagra z jedną z tych drużyn w czwartek 24 września na wyjeździe, ale dokładna godzina zostanie ustalona dopiero po czwartkowym meczu.

OFI Kreta to szósta drużyna minionego sezonu ligi greckiej - teoretycznie do europejskich pucharów kwalifikuje się pięć najlepszych drużyn, ale OFI skorzystało na tym, że czwarty Panathinaikos został wykluczony z udziału w eliminacjach Ligi Europy. Za to Apollon Limassol zajął 4. miejsce w przerwanym sezonie ligi cypryjskiej (wszystkie drużyny grały ze sobą dwa razy, ale nie rozegrano fazy finałowej). W trzech meczach tego sezonu Apollon zdobył siedem punktów i zajmuje 4. miejsce. W pierwszej rundzie eliminacji LE Cypryjczycy wyeliminowali gruzińskie Saburtalo (5:1 u siebie), za to dla OFI to pierwszy mecz.

Lech Poznań nie ma szans na rozstawienie w IV rundzie

Już teraz wiadomo, że w losowaniu IV rundy eliminacji Ligi Europy zwycięzca starcia OFI / Apollon - Lech nie będzie rozstawiony. Wśród potencjalnych rywali mogą znaleźć się takie drużyny jak Tottenham Hotspur, FC Basel, PSV Eindhoven czy Galatasaray. Losowanie odbędzie się już w najbliższy piątek, a o awansie do fazy grupowej zdecyduje jedno spotkanie zaplanowane na 1 października. Sześć kolejek fazy grupowej zostanie rozegranych od 22 października do 10 grudnia, a finał odbędzie się 19 maja 2021 roku na stadionie w Gdańsku.