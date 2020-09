Hammarby - Lech Poznań. Gdzie i o której obejrzeć mecz el. Ligi Europy? Transmisja TV, stream online

Po zwycięstwie Lecha Poznań z łotewskim zespołem Valmieri Glass VIA 3:0, na piłkarzy ze stolicy Wielkopolski czeka kolejny sprawdzian. Zespół wicemistrza Polski we wtorek wylądował w Sztokholmie i przygotowuje się do meczu II rundy el. do Ligi Europy przeciwko Hammarby IF. Przed rozpoczęciem spotkania nie obyło się bez trudności wywołanych przez kibiców gospodarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Lech może sprowadzić kolejnego piłkarza. "Lech powinien mieć trzeciego napastnika"

Lech Poznań walczy o awans do Ligi Europy. Kibice nie dali o sobie zapomnieć

Kibice gospodarzy postanowili "wspomóc" swój zespół już w noc przed rozpoczęciem meczu Lecha Poznań z Hammarby IF. W nocy z wtorku na środę udali się pod oddalony od miasta hotel, w którym nocowali piłkarze poznańskiego klubu i ok. 2 w nocy odpalili krótką serię fajerwerków, aby zakłócić sen zawodników - informuje "Głos Wielkopolski".

Zdaniem Szwedów Lech Poznań jest zdecydowanym faworytem środowego spotkania w II rundzie el. do Ligi Europy, o czym zapewniał kilka dni temu były trener Hammarby IF, Piotr Piotrowicz. Patrząc w historię klub ze stolicy Wielkopolski mierzy się ze szwedzką drużyną po raz czwarty i dotychczas we wszystkich spotkaniach ponosił porażkę. Ostatni mecz miał miejsce osiem lat temu, gdy po dwumeczu w III rundzie eliminacji piłkarze Mariusza Rumaka przegrali z AIK 1:3.

- Trafiliśmy na solidny zespół ligi szwedzkiej, ale nie jest to przeciwnik, którego nie można ograć. Dobrze operują piłką, jest mocny w ofensywnie, dlatego na pewno będziemy musieli zwrócić szczególną uwagę na naszą grę w obronie. Mamy odpowiedni potencjał, żeby takie mecze wygrywać. A czy losowanie było dla nas udane? To okaże się po spotkaniu - przyznał na konferencji prasowej Dariusz Żuraw.

Hammarby IF jest trzecią najlepszą drużyną minionego sezonu szwedzkiej ekstraklasy. Jednak w obecnych rozgrywkach piłkarze Stefana Billborna wydają się być w gorszej dyspozycji, czego dowodzą wyniki w lidze. W ostatnich pięciu kolejkach szwedzki zespół zdobył zaledwie sześć punktów. Przewagę nad piłkarzami Lecha Poznań zawodnicy ze Szwecji mogą zyskać przez grę na sztucznej murawie, do czego nie są przyzwyczajeni piłkarze z Ekstraklasy.

Hammarby IF - Lech Poznań w II rundzie el. Ligi Europy. Gdzie i kiedy obejrzeć? Transmisja TV, stream online

Mecz eliminacyjny Hammarby IF - Lech Poznań będzie można obejrzeć na antenach Polsatu Sport oraz Super Polsatu. Początek spotkania zaplanowano na godz. 19:00, przedmeczowe studio natomiast wystartuje o godz. 18:00. Transmisja online będzie dostępna po wykupieniu odpowiedniego abonamentu na portalu Ipla.tv. Relację na żywo z wydarzenia będzie można śledzić na portalu Sport.pl