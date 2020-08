Szwedzi pewni swego przed meczem z Lechem. Mają przewagę. "Duże szanse na wygraną"

Lech Poznań zagra z Hammarby w II rundzie el. Ligi Europy. Kapitan szwedzkiego zespołu Jeppe Andersen bardzo optymistycznie podszedł do konfrontacji z polskim zespołem. - Lech występuje na trawie naturalnej, a my na sztucznej, do której jesteśmy przyzwyczajeni. [...] Myślę, że mamy duże szanse na zwycięstwo - powiedział Andersen.

Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta