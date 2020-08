Lech Poznań i Piast Gliwice poznali rywali w el. Ligi Europy! Trudne zadanie

Wcześniej wylosowano pary III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Swojego rywala poznała m.in. Omonia Nikozja, która wcześniej pokonała Legię Warszawa. Cypryjczycy zagrają z Crveną zvezdą Belgrad.

REKLAMA

Zobacz wideo "Bayern przygotowuje się na finał 2023 i Lewandowski do tego finału dotrwa"

Znamy rywali polskich drużyn w II rundzie eliminacji Ligi Europy!

Piast Gliwice awansował do II rundy dzięki zwycięstwu z Dynamem Mińsk 2:0 na wyjeździe. W kolejnej fazie gliwiczanie zmierzą się u siebie z TSV Hartberg. To piąta drużyna zeszłego sezonu austriackiej Bundesligi. Rozgrywki nowego sezonu ligowego w Austrii jeszcze nie ruszyły, ale Hartberg wygrało już mecz w krajowym pucharze - 7:0 z Dornbirner SV - i awansowało do II rundy. Lech mógł wylosować także FC Basel i FK Jablonec.

Natomiast Lech Poznań w I rundzie pokonał 3:0 łotewską Valmierę. Teraz zagra na wyjeździe z Hammarby IF występującym w lidze szwedzkiej. W tym sezonie Hammarby po 18 kolejkach zajmuje siódme miejsce w tabeli. W poprzednim byli na trzeciej pozycji. To klub, którego współwłaścicielem jest Zlatan Ibrahimović. Poznaniacy mogli wylosować jeszcze Kajsar Kyzyłorda lub zwycięzcę meczu JK Nomme Kalju - NS Mura.

Wszystkie pary II rundy eliminacji LE:

Hammarby IF (Szwecja) - Lech Poznań

Piast Gliwice - TSV Hartberg (Austria)

Viking FK - Aberdeen FC

CSKA Sofia - Bate Borysów

KF Laci - Hapoel Ber-Szewa

Ventspils - Rosenborg

Kajsar Kyzołorda - APOEL Nikozja

KF Teuta - Granada

Servette Genewa - Stade de Reims

Olimpia Ljubljana - Zrinsjki Mostar

Hibernians FC - Fehervar

Locomotiw Tbilisi - Dynamo Moskwa

Coleraine - Motherwell

Nomme Kalju/NS Mura - Aarhus

Neftci Baku - Galatasaray Stambuł

IFK Goteborg - FC Kopenhaga

OFI Kreta - Apollon Limassol

FC Borac Banja Luka - Rio Ave

NK Osijek - FC Basel

Bodo/Glimt - Żalgiris Wilno

Niederkorn - Willem II Tilburg

Lokomotiv Płowdiw - Tottenham Hotspur

Suruceni - Partizan Belgrad

Bala Town - Standard Liege

FC Botosani - Shkendija FK

Aris Saloniki - Kolos Kovalivka

FK Riterial - Slovan Liberec

Renova - Hajduk Split

DAC Dunajska Streda - FK Jablonec

Budapest Honved - Malmoe FC

Lincoln FC - Glasgow Rangers

FK Kukesi - VfL Wolfsburg

Shamrock Rovers - AC Milan

Legia Warszawa pozna rywala we wtorek

W kwalifikacjach Ligi Europy gra jeszcze jeden polski zespół - Legia Warszawa, która do LE spadła z kwalifikacji Ligi Mistrzów, gdzie w II rundzie uległa 0:2 Omonii Nikozja. Mistrzowie Polski walkę o awans do fazy grupowej Ligi Europy rozpoczną od III rundy. Potencjalnych rywali poznają we wtorek. W II rundzie el. Ligi Europy nie ma rewanżów, o tym czy polskie kluby zagrają u siebie czy na wyjeździe, zdecyduje losowanie.

Terminy rozegrania spotkań zostaną przekazane przez UEFA w kolejnych godzinach. Wiadomo, że mecze mają się odbyć 17 września, ale dokładne godziny meczów zostaną jeszcze potwierdzone.

Przeczytaj także: