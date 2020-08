Piast Gliwice gra w el. Ligi Europy. Gdzie i o której obejrzeć mecz? Transmisja TV, stream online

Zobacz wideo "Bayern przygotowuje się na finał 2023 i Lewandowski do tego finału dotrwa"

Ponad rok temu Piast Gliwice został mistrzem Polski i występował w eliminacjach Ligi Mistrzów. Na Białorusi mierzył się wówczas z BATE Borysów i wywalczył cenny remis 1:1. Jednak w rewanżu u siebie przegrał 1:2 i szybko pożegnał się z marzeniami o grze w dalszych fazach prestiżowych rozgrywek.

Po zakończeniu minionego sezonu 2019/20, w którym piłkarze Waldemara Fornalika zajęli trzecie miejsce w ekstraklasie i wywalczyli kwalifikację do gry w Lidze Europy, ponownie zaczną swoją przygodę z europejskimi pucharami na Białorusi. Tym razem pojadą do Mińska, gdzie stoczą walkę o awans do II rundy el. LE z Dynamem.

Dynamo Mińsk w obecnym sezonie ligowym spisuje się znacznie poniżej oczekiwań. W tabeli ligi białoruskiej jest dopiero 10. z aż 10 punktami straty do prowadzącego BATE Borysów. Natomiast Piast również nie jest w zbyt wysokiej formie. W 1 kolejce ekstraklasy sezonu 2020/21 przegrał ze Śląskiem Wrocław 0:2.

Gdzie i kiedy transmisja spotkania Dynamo Mińsk - Piast Gliwice? Transmisja TV, stream online

Mecz będzie transmitowany przez stację TVP Sport i na stronie sport.tvp.pl. Relacja na żywo również na Sport.pl. Początek o godz. 17:00.

