niktalboktos godzinę temu Oceniono 4 razy 2

"Pogromcy" Legii Wawa wygrali z nią aż 1-0 w dwumeczu. To ile należy wygrać żeby dziennikarze użyli określenia "zwyciężyli" a nie "rozgromili"? Może najsłabsi dziennikarze lądują w dzoial;e sportowym? Chociaz nie, to niemozliwe, ci od polityki to dopiero hieny...