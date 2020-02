Najwięcej emocji kibice mogli zaobserwować w meczu Basaksehiru z Sportingiem. Do 90. minuty utrzymał się tam wynik 3:1, co oznaczało dogrywkę. W niej wynik utrzymywał się do 119. minuty. Wówczas z rzutu karnego gola na wagę awansu Basaksehiru do 1/8 finału zdobył Edir Visca.

W meczu FC Porto i Bayeru Leverkusen to niemiecka drużyna była faworytem do awansu po zwycięstwie w pierwszym spotkaniu 2:1. Większość ekspertów twierdziła jednak, że o wiele bardziej bojowo nastawione do tego meczu będzie Porto. Portugalczycy szybko stracili bramkę - w 10. minucie gola strzelił Lucas Alario i do końca pierwszej połowy wynik nie uległ zmianie.

Po wznowieniu gry dwa kolejne gole dla Bayeru zdobyli Demirbay w 50. i Havertz w 58. minucie. Jedyny gol dla gospodarzy padł w 65. minucie, kiedy do bramki niemieckiej drużyny trafił Moussa Marega. Porto odpadło zatem z rozgrywek, a do 1/8 finału awansował Bayer. Swój wyjazdowy mecz przeciwko Malmoe pewnie 3:0 wygrał także drugi klub z Bundesligi - Wolfsburg.

Odpadł także klub z La Liga - Espanyol. Hiszpanie pokonali 3:2 Wolverhampton, ale zawodnicy z Anglii w pierwszym meczu wygrali 4:0 i dlatego to oni zagrają w 1/8 finału. Tam dość niespodziewanie po remisie 1:1 w Alkmaar znaleźli się zawodnicy LASK Linz, którzy wygrali u siebie z Holendrami 2:0.

Komplet wyników:

Basaksehir - Sporting 4:1 (po dogrywce, awans Basaksehiru)

FC Porto - Bayer Leverkusen 1:3 (awans Bayeru)

Malmoe - Vfl Wolfsburg 0:3 (awans Wolfsburga)

Espanyol - Wolverhampton 3:2 (awans Wolverhampton)

Basel - APOEL 1:0 (awans Basel)

Gent - AS Roma 1:1 (awans Romy)

LASK - Alkmaar 2:0 (awans LASK)

Kolejne mecze 1/16 finału Ligi Europy zaczęły się w czwartek o 21:00. Losowanie par 1/8 finału odbędzie się w piątek. Spotkania tej rundy LE zaplanowano na dni 12 i 19 marca.