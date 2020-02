Przed rewanżowym meczem 1/16 finału Ligi Europy trudno było wskazać faworyta. Rangersi co prawda wygrali pierwszy mecz 3:2, ale dwa gole strzelone na wyjeździe stawiały Bragę w całkiem niezłej pozycji. I widać to było już od pierwszych minut - Portugalczycy odważnie atakowali i mieli bardzo dużą przewagę w posiadaniu piłki. Jak to jednak często bywa, posiadanie piłki nie przełożyło się na bramki, choć przed przerwą goście też nie pokonali bramkarza rywali. Mogli to zrobić w doliczonym czasie gry pierwszej połowy, ale rzutu karnego nie wykorzystał Ianis Hagi.

Po zmianie stron Braga wciąż dominowała, ale to Rangersi strzelili gola. W 61. minucie Hagi popisał się sprytnym podaniem za linię obrony gospodarzy, po którym do piłki dopadł Ryan Kent. 23-letni napastnik pewnym strzałem pokonał Matheusa.

Pogromcy Legii z kolejnym sukcesem. Rangersi awansowali do 1/8 finału Ligi Europy

Na tym strzelanie się skończyło. Piłkarze Bragi byli przy piłce aż przez 71 proc. czasu gry w drugiej części spotkania, ale oddali zaledwie jeden celny strzał. Rangersi, którzy w kwalifikacjach LE pokonali Legię Warszawa (1:0 w dwumeczu) ostatecznie wygrali więc 1:0 (4:2 w dwumeczu) i awansowali do 1/8 finału rozgrywek.