Pod koniec sierpnia Legia Warszawa przegrała 0:1 z Rangersami w Glasgow i odpadła z eliminacji do Ligi Europy. Z kolei w fazie grupowej Szkoci poradzili sobie z Feyenoordem Rotherdam oraz Young Boys Berno. I choć w jednym meczu pokonali FC Porto 2:0, to ostatecznie zajęli drugiej miejsce w grupie G, ustępując tylko Portugalczykom.

W meczu 1/16 finału LE Rangersi, po zaciętym boju, pokonali Bragę 3:2. Przed spotkaniem kibice gospodarzy wywiesili transparent, na którym widać było rozpadające się herby dotychczasowych rywali Szkotów, czyli m.in. Legii.

Przypomnijmy, że podczas sierpniowego starcia z Legią dziennikarze na Wyspach pisali o prowokacji kibiców Legii. - Wizerunek papieża został wykorzystywany przez kibiców Legii Warszawa do sprowokowania kibiców Rangersów, mimo że napięcie między nimi już wcześniej było wysokie - pisało „Daily Mail”. Tradycyjnie kibice Rangersów to protestanci, a wizerunkiem papieża prowokowani byli nie po raz pierwszy. Na mecze Old Firm Derby, koszulkę z wizerunkiem Jana Pawła II kilka lat temu ubierał Artur Boruc i paradował w niej po stadionie Rangers.