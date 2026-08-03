Oto pary w play-offach Ligi Mistrzów. Tak mogą trafić Polacy

Dwa polskie zespoły brały udział w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Mowa o Lechu Poznań i Górniku Zabrze, które znalazły się w drugiej rundzie. I na jednym dwumeczu ich rywalizacja się skończyła - mistrzowie Polski odpadli po rzutach karnych z Aarhus, natomiast zespół Michala Gasparika przegrał 1:2 z Fenerbahce Stambuł. Mimo to wciąż w eliminacjach mamy polskie wątki. Jednym z nich jest Tymoteusz Puchacz, który będzie walczył w trzeciej rundzie z Aarhus o awans do play-offów.

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Tak rozlosowali Polacy w Lidze Mistrzów. Oto ich droga do fazy ligowej

Losowanie par w rundzie play-off było podzielone na dwa etapy. Najpierw przedstawiciele UEFA losowali pary w ścieżce mistrzowskiej. Tam rozstawiony był Celtic Glasgow, AEK Ateny, a także zwycięzcy par Hapoel Beer Szewa - Crvena Zvezda, Dinamo Zagrzeb - Żalgiris Kowno i Mjaliby - Slovan Bratysława. Po drugiej stronie znalazł się LASK Linz, Viking FK i zwycięzcy par FC Ararat - NK Celje, Lewski Sofia - Kajrat Ałmaty i Aarhus - Sabah Baku.

W tej ścieżce mieliśmy tylko dwóch Polaków - chodzi o Tymoteusza Puchacza (Sabah Baku) i Łukasza Bejgera (NK Celje). Warto jednak wspomnieć, że Bejger jest niedostępny do gry z powodu urazu.

Jeżeli NK Celje pokona rywala z Armenii, to trafi na lepszego z pary Mjaliby - Slovan Bratysława. Z kolei Sabah Baku może walczyć o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów z Hapoelem Beer Szewa lub Crveną Zvezdą.

Pary rundy play-off w el. Ligi Mistrzów, ścieżka mistrzowska:

Lewski Sofia / Kajrat Ałmaty - AEK Ateny,

Celtic FC - LASK Linz,

Dinamo Zagrzeb / Żalgiris Kowno - Viking FK,

Mjaliby - Slovan Bratysława - FC Ararat / NK Celje,

Hapoel Beer Szewa / Crvena Zvezda - Aarhus / Sabah Baku.

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Po drugiej stronie znajduje się ścieżka ligowa, gdzie łącznie znajdują się cztery pary. Rozstawieni byli zwycięzcy par Sparta Praga - Olympique Lyon i Royale Union Saint-Gilloise - Bodo/Glimt. W gronie drużyn nierozstawionych będą zwycięzcy par Olympiakos Pireus - NEC Nijmegen oraz Fenerbahce Stambuł - Strum Graz. Tutaj jest tylko dwóch Polaków - Szymon Włodarczyk i Filip Rózga (Sturm Graz). Rózga na razie nie zagrał ani jednego meczu w tym sezonie z powodu kontuzji mięśniowej.

Sturm Graz nie miał szczęścia w losowaniu, bo w play-offach, w przypadku wyeliminowania Fenerbahce, trafi na lepszą drużynę z pary Sparta Praga / Olympique Lyon.

Pary rundy play-off w el. Ligi Mistrzów, ścieżka ligowa:

Fenerbahce / Sturm Graz - Sparta Praga / Olympique Lyon,

Olympiakos Pireus / NEC Nijmegen - Royale Union Saint-Gilloise / Bodo/Glimt.

Mecze rundy play-off w el. Ligi Mistrzów odbędą się w dniach 18-19 i 25-26 sierpnia. Trzecia runda eliminacji potrwa w dniach 4-5 i 11-12 sierpnia.