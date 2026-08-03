Goncalo Feio powiedział, co myśli o polskiej piłce

Przed sezonem 1991/92 doszło do rewolucji w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Zamiast systemu pucharowego i dwumeczów aż do półfinału kluby grały w fazie grupowej, po czym awansowały do fazy pucharowej. Od tamtej pory były tylko trzy przypadki, gdy polska drużyna grała w fazie grupowej LM. W sezonie 1995/96 Legia Warszawa doszła do ćwierćfinału, w którym przegrała w dwumeczu z Panathinaikosem. Sezon później to Widzew Łódź reprezentował Polskę w tych rozgrywkach. Ostatni występ polskiej drużyny w LM to sezon 2016/17, gdzie Legia grała w grupie z Realem Madryt, Borussią Dortmund i Sportingiem CP.

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Polska będzie regularnie w Lidze Mistrzów? "Na stałe dołączą do czołówki"

Goncalo Feio udzielił wywiadu Danielowi Sobisowi z beIN Sports, w którym przyznał, że Polska może zostać kolejnym krajem, który będzie miał drużyny grające regularnie w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

- Kolejnym krajem, który będzie regularnie wystawiał drużyny w Lidze Mistrzów, będzie Polska. Nie wydarzyło się to w tym sezonie, bo Lech i Górnik już odpadły, ale to proces, który można dostrzec. Jego fundamentem musi być wiedza i odpowiednie podejście. Ekstraklasa staje się coraz bardziej profesjonalna, a właściwie już teraz stoi na bardzo wysokim poziomie. Są dobre warunki do pracy, duże sztaby szkoleniowe, rozwijający się piłkarze i dobre metody treningowe - powiedział.

- Myślę, że właśnie to wnosi obecne pokolenie polskiej piłki. To pewna droga, ale jeśli będzie się nią konsekwentnie podążać, naprawdę wierzę, że Polska będzie jednym z kolejnych krajów, których kluby na stałe dołączą do europejskiej czołówki - dodał Feio.

W tym sezonie Lech Poznań i Górnik Zabrze odpadły z el. Ligi Mistrzów już na pierwszej przeszkodzie - mistrz Polski odpadł po emocjonującym dwumeczu z Aarhus, po rzutach karnych, a Górnik przegrał 1:2 w dwumeczu z Fenerbahce Stambuł.

Polska rozpoczęła ten sezon na dziesiątym miejscu w krajowym rankingu UEFA. W przypadku utrzymania tej pozycji mistrz Polski grałby w fazie ligowej Ligi Mistrzów bez konieczności wcześniejszej rywalizacji w eliminacjach. Gdyby Polska jednak spadła na 12. miejsce, to i tak byłaby pewna dwóch przedstawicieli w fazie ligowej europejskich rozgrywek. Wtedy mistrz Polski ma pewne miejsce w play-offach el. Ligi Mistrzów, a zdobywca Pucharu Polski (bądź trzecia drużyna ligi) - w play-offach el. Ligi Europy.

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Aktualnie piątka naszych przedstawicieli - Lech Poznań, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i GKS Katowice - będzie rywalizować w trzeciej rundzie el. Ligi Europy i Ligi Konferencji. Mecze w ramach tej rundy odbędą się 6 i 13 sierpnia. Relacje tekstowe na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.