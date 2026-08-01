Duńczycy wściekli na Lecha po rewanżu. Zawiadomili UEFA

Lech Poznań wygrał pierwszy mecz z Aarhus GF 4:1 i wydawało się, że bez problemu awansuje do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Duńczycy w rewanżu dokonali jednak cudu. Po 90 minutach prowadzili 3:0, w dogrywce obie ekipy strzeliły po jednym golu, a w rzutach karnych piłkarze z Aarhus triumfowali 4:3. W Poznaniu był potężny zawód, a kibice mistrza Danii mogli się cieszyć. Okazuje się jednak, że ta radość była stłumiona przez wiele kłopotów organizacyjnych na stadionie "Kolejorza".

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Kibice Aarhus wściekli na Lecha

Jak wskazuje portal Ksdh, na sektorze gości było otwarte tylko jedno stoisko, co spowodowało utworzenie się ogromnych kolejek. Fani nie mieli możliwości, by kupić piwo. Później dodano, że toalety zostały nagle wyłączone w przerwie meczu. Kibice nie mogli ani umyć rąk, ani pić wody z kranu.

Kiedy było już po meczu, to jeden z kibiców mistrza Danii zemdlał w górnej części trybuny i minęło dużo czasu, zanim ekipa medyczna stadionu dotarła do osoby, choć szybko wezwano pomoc.

Portal Ksdh podkreśla, że personel medyczny nie miał za bardzo pomysłu, jak dotrzeć do fana Aarhus, co w takiej sytuacji jest niedopuszczalne. Na szczęście później ratownicy znaleźli sposób na to, by dostać się na sektor gości, udzielili pomocy, a kibic odzyskał przytomność.

- Słyszeliśmy o zaistniałych problemach i zgłosiliśmy je już w trakcie meczu za pośrednictwem klubu, a po meczu do organizatora i UEFA, tak jak zostało to uwzględnione w naszym oficjalnym raporcie z meczu. Po drodze pracownicy AGF próbowali również pomóc w zaopatrzeniu w wodę - mówi Christian Thye-Petersen, kierownik ds. komunikacji w AGF.

Teraz Aarhus zmierzy się w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z Sabah Baku. Lech natomiast zagra z KI Klaksvik w Lidze Europy.