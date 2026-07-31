Turecki dziennikarz atakuje Górnika i Podolskiego! "Pasuje ci to?"

Górnik Zabrze rywalizował z Fenerbahce Stambuł w drugiej rundzie el. Ligi Mistrzów. Zespół Michala Gasparika przegrał 0:1 na wyjeździe. W rewanżu Górnik przegrywał 0:1, ale za sprawą gola Michala Sacka doprowadził do wyrównania. Ostatecznie do kolejnej rundy awansowało Fenerbahce, a Górnik "spadł" do Ligi Europy, gdzie będzie rywalizował z Ferencvarosem. Jeszcze przed drugim meczem turecki dziennikarz Ahmet Konanc "wyśmiał" Górnika, nazywając go "drużyną o niezbyt silnej sytuacji finansowej". Teraz Konanc znów wylewa swoje żale.

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Turecki dziennikarz atakuje Górnika. "Ten klub był tak bezczelny"

Konanc opublikował długi wpis na portalu X, w którym skrytykował... wszystko. Turecki dziennikarz ujawnił, że odebrano mu akredytację meczową i że musiał się ukrywać w pokoju swojego przyjaciela.

"W Zabrzu grożono mi, mimo protestów Fenerbahce nie wpuszczono mnie na mecz, a ze względów bezpieczeństwa zmieniłem pokój w hotelu i schroniłem się u mojego przyjaciela. W Stambule dostrzegłem podstępny plan, wynikający z gniewu wywołanego wydarzeniami, do których doszło w wyniku uniemożliwienia rozwinięcia w naszym kraju transparentu zawierającego bardzo obraźliwe wyzwiska pod adresem Turków. Brak kibiców Fenerbahce okazał się tutaj szczęśliwą karą" - rozpoczął.

"Ten klub był tak bezczelny, że nie zapewnił tłumacza na konferencji prasowej przed meczem, co świadczy o braku szacunku wobec tureckich kibiców. O północy przed hotelem Fenerbahce kibice wystrzelili mnóstwo petard, budząc naszych piłkarzy i sprawiając, że wyszli na mecz zmęczeni. Jeszcze bardziej bolesna jest ta hańba fanatyzmu: Zabrze... Miasto, które szczyci się kibicami atakującymi naszą policję i które samo pokryło koszty biletów powrotnych dla tych fanatyków i ich nagrodziło" - dodaje Konanc.

W kolejnej części swojego wpisu Konanc zwraca się do Lukasa Podolskiego. "Podolski, pasuje Ci to? Żyłeś w naszym kraju. Wiesz, co było na transparencie, który chciano rozwinąć w Stambule? Dlaczego nie potępiasz tych, którzy zaatakowali turecką policję. Zabrze, kierowane fanatyzmem, nie wydali mi akredytacji pomimo sprzeciwu Fenerbahce. Aby uspokoić fanatyzm własnych kibiców, nie wpuścili na mecz organizowany przez UEFA pod pretekstem, że zachował się uczciwie i skierował krytykę prosto w ich twarz" - tłumaczy dziennikarz.

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"Przez długi czas byłem zastraszany w mediach społecznościowych. Wróciłem do hotelu i ze względów bezpieczeństwa przeniosłem się do pokoju mojego przyjaciela. Mecz oglądałem z hotelu. Polska to piękny kraj, inne miasta tętnią życiem, a ludzie są serdeczni. Ale miasto Zabrze i kierownictwo klubu wydają się nie należeć do Europy. Panuje tam mroczna atmosfera. Nie każde miejsce w Europie jest europejskie, a Zabrze już na pewno nie. I nie jest to miasto piłkarskie. UEFA musi nałożyć bardzo surowe kary" - podsumował Turek.

Fenerbahce zagra w trzeciej rundzie el. Ligi Mistrzów z austriackim Sturmem Graz.