Tak Hajto podsumował klęskę Lecha w LM. Wprost mówi, czego zabrakło

Lech Poznań w niewiarygodnych okolicznościach odpadł w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Mimo że w pierwszym spotkaniu pokonał 4:1 Aarhus na wyjeździe, to w rewanżu przegrał w takim samym stosunku (po dogrywce), a potem był gorszy w rzutach karnych. Mistrzom Polski dalej się obrywa.

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Lech Poznań błyskawicznie pożegnał się z Ligą Mistrzów. Tomasz Hajto mówi, czego brakuje zespołowi

W piątkowym programie "Polsat Futbol Cast" dyskutowali o tym dziennikarz Bożydar Iwanow i Tomasz Hajto. - Postawiłem kiedyś taką tezę i nadal uważam, że Lech niesamowicie dobrze wprowadza młodych piłkarzy i tę politykę ma dobrą - podkreślił były reprezentant Polski. Następnie wskazał, jak klub powinien "zrobić kolejny krok, by zagrać w fazie ligowej Ligi Mistrzów". W przeszłości rozmawiał o tym nawet z Tomaszem Rząsą, dyrektorem sportowym Poznanian.

- Lech ściąga wszystkich piłkarzy, którzy mają duże umiejętności, ale wszyscy są niesamowicie zrównoważeni i spokojni. Żeby w piłce coś wygrać, potrzebujesz 2-3 świrów na murawie. Jednak czasami oni są niesforni też poza murawą - oznajmił. Gdy Iwanow wskazał na wracającego po ciężkiej kontuzji Alego Gholizadeha, który "nie grał dużo meczów, ale był w stanie (błysnąć - red.) w ważnych momentach".

- Nie o takim piłkarzu mówię - odparł Hajto, który miał na myśli stronę charakterologiczną, podczas gdy Iwanow czysto piłkarską. - Nie mówię o umiejętnościach. Jeśli chodzi o umiejętności, Lech ściąga bardzo dobrych piłkarzy - zaznaczył były gracz m.in. Schalke.

Hajto dosadnie o Lechu: "Sypał się jak domino". Tak mogło to wyglądać

- Oni muszą siąść i zweryfikować jedną rzecz - czemu Lech nigdy nie grał w Lidze Mistrzów? [...] Cały zespół jest niesamowicie grzeczny. Na koniec potrzebujesz 2-3 rozbójników właśnie w takim meczu, gdy jest już 2:0 i trzeba dowieźć to 2:0 (chodzi o prowadzenie Aarhus w rewanżu, takie zwycięstwo Duńczyków premiowałoby Lecha - red.). A Lech sypał się jako domino w tym spotkaniu - przekonywał 53-latek, który jeszcze rozwinął ten wątek.

- Obejrzałem sobie powtórkę tego spotkania. Z minuty na minutę wyglądało to coraz gorzej. Błąd za błędem, wszyscy nerwowi, nikt nie brał na siebie odpowiedzialności. A wtedy musisz mieć 2-3 takich - przekonywał.

- Dwóch w defensywie, którzy kompletnie "przyostrzą", przy każdej stykowej sytuacji kłócą się z sędzią i piłkarzami (rywali - red.), by pociągnąć za sobą trybuny. Po to, żeby pokazać zespołowi: "Słuchajcie, nie bójcie się, jeszcze mu tu jesteśmy. Może i mamy trochę mniejsze umiejętności, ale tu serducho będzie końca". I potrzebujesz jednego świra z przodu - dodał.

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W odpowiedzi na jego argumenty Iwanow zwrócił uwagę na inną rzecz. - Nie masz wrażenia, że pod kątem charakteru Lech to zespół jak trener? Szanuję Frederiksena, zdobył dwa tytuły, to jest super robota. [...] Tak te klocki pasują - zauważył. - Bardziej do Rząsy, bo on jest niesamowicie spokojny i tak charakterologicznie dobiera. Jednak żeby w piłce o coś zagrać i naprawdę coś wygrać, musisz mieć piłkarzy trochę niesfornych na murawie, trochę niesfornych poza murawą. Takich, co czasami może nie wrócą, ale za chwilę zrobią ci różnicę z przodu - odparł 62-krotny reprezentant kraju.

- Wydaje mi się, że to jest problem Lecha. Ci wszyscy piłkarze są bardzo spokojni, bardzo grzeczni, bardzo dobre umiejętności, bardzo dobrze biegają i wypowiadają. Jednak na koniec, by zrobić różnicę w takim spotkaniu, gdzie się wszystko sypie, musisz iść na walkę wręcz - podsumował.

Po klęsce z Aarhus Lech Poznań został przesunięty do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy, gdzie zagra z KI Klaksvik. - Wierzę, że z zespołem z Wysp Owczych to wygra. Nie wiem, zaczynam się bać - mówił Hajto na początku dyskusji o poznańskim klubie. Jak będzie? Przekonamy się 6 i 13 sierpnia, gdy zostaną rozegrane mecze między mistrzami Polski oraz Wysp Owczych.