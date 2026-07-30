Lech Poznań był w bardzo dobrej pozycji wyjściowej, by awansować do trzeciej rundy el. Ligi Mistrzów. Zespół Nielsa Frederiksena wygrał 4:1 z Aarhus w pierwszym meczu, ale w rewanżu pozwolił rywalowi na odrobienie strat, a potem ostatecznie odpadł po rzutach karnych. W ten sposób Lechowi pozostaje walka o fazę ligową Ligi Europy lub Ligi Konferencji. Kolejnym rywalem Lecha w eliminacjach będzie KI Klaksvik, a więc przedstawiciel Wysp Owczych, który w sezonie 2023/24 grał w fazie grupowej Ligi Konferencji.

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Media wymownie komentują kompromitację Lecha. "Gigantyczna porażka"

Media sportowe z innych krajów odnotowały to, co stało się w dwumeczu między Lechem Poznań a Aarhus.

"Cud cudów w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Niewielu wierzyło, że mistrz Danii może dokonać czegoś wielkiego w Poznaniu po porażce 1:4 z Lechem w pierwszym meczu. Jednak to, co wydarzyło się w meczu rewanżowym, przejdzie do historii jako jedna z największych niespodzianek w historii eliminacji do tych rozgrywek. Podczas gdy Dania mówi o jednej z największych europejskich sensacji ostatnich lat, w Polsce panuje wielkie rozczarowanie" - pisze serwis klix.ba.

Ukraiński portal sport.ua pisze o "gigantycznej porażce" Lecha. "Wspaniały powrót: odrobili straty, mimo że stracili trzy bramki" - czytamy. "Aarhus awansuje w eliminacjach Ligi Mistrzów po wielkim upadku Lecha. Przegrywali 1:4 przed rewanżem i odwrócili losy meczu. Gospodarze z Poznania przeżyli załamanie" - odnotowuje szwedzki fotbollskanalen.se.

Austriacki dziennik "Krone" zwraca uwagę przede wszystkim na kompromitację Lecha, a nie na triumf Aarhus. "Cóż za dramat w eliminacjach. Lech mógł właściwie planować kolejną rundę po pierwszym meczu, ale potem na rodzinnej ziemi doszło do jednej z największych kompromitacji, która przyniosła ból całemu krajowi. Klub zdruzgotany po fiasku kwalifikacji. Ból całego narodu jest tu namacalny. Rewanż u siebie wydawał się niemal pewny, a marzenie o Lidze Mistrzów nabierało realnych kształtów" - komentują Austriacy.

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Aarhus zagra w kolejnej rundzie el. Ligi Mistrzów z Sabah Baku, a więc z mistrzem Azerbejdżanu, którego zawodnikiem jest Tymoteusz Puchacz.

Mecze Lecha Poznań z KI Klaksvik odbędą się 6 i 13 sierpnia, a pierwsze spotkanie będzie rozegrane w Poznaniu. Relacje tekstowe na żywo z meczów Lecha w europejskich pucharach w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.