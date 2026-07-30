UEFA zdecydowała ws. Szymona Marciniaka. Oto, jaki mecz poprowadzi

Szymon Marciniak poprowadził dwa mecze podczas ostatniej edycji mistrzostw świata. Polak był rozjemcą przy okazji spotkań Argentyna - Algieria (3:0) i Egipt - Iran (1:1). Wydawało się, że Marciniak otrzyma co najmniej jeden z meczów fazy pucharowej mundialu (a może nawet finał), natomiast tak się nie stało. - Coś się zaczyna, coś się kończy. Dla nas turniej dobiegł końca. Oczywiście, że było logiczne, że nie da się co cztery lata sędziować finału MŚ - przekazał Marciniak w specjalnym nagraniu. Teraz Marciniak wraca do pracy przy piłce klubowej.

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Marciniak popracuje w el. Ligi Mistrzów. Poprowadzi ważny mecz

UEFA ogłosiła sędziów na mecze trzeciej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Marciniak popracuje przy spotkaniu między Olympique Lyon a Spartą Praga, które odbędzie się 11 sierpnia. Asystentami Szymona będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a czwartym arbitrem będzie Wojciech Myć. To będzie spotkanie rewanżowe w tej parze. Przy pierwszym meczu tych drużyn, zaplanowanym na 4 sierpnia, popracuje Serdar Gozubuyuk.

Na razie Marciniak odpoczywa po pracy na mistrzostwach świata. Polak nie był brany pod uwagę przy ustalaniu obsad sędziowskich na pierwszą kolejkę Ekstraklasy i I ligi. Niewykluczone, że podobnie będzie przy okazji drugich kolejek w tych rozgrywkach.

Boniek komentuje zamieszanie wokół Marciniaka. "Sami sobie to wymyślamy"

W trakcie mundialu było spore zamieszanie w polskich mediach wokół Marciniaka. Kibice i eksperci liczyli na to, że Marciniak poprowadzi jeden z półfinałów bądź finał mistrzostw świata.

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- My sobie sami to wymyślamy. Nie mamy żadnych informacji, żadnych przecieków z obozu sędziów, w ogóle nic nie wiemy. Arbitrzy byli wyznaczani, a my do tego tworzyliśmy historie. Umówmy się, Marciniak nie mógł prowadzić finału. Mógł prowadzić trzeci mecz pucharowy, tylko tych trójek czy szóstek sędziowskich tam było wiele - twierdził Zbigniew Boniek, były prezes PZPN.

- Nasze nazwiska były przewidziane na mocny ćwierćfinał lub półfinał. Ale też czasem tak jest, że jak się trzyma dobrego sędziego podczas fazy pucharowej, to potem się okazuje, że drabinka się źle ułoży. Wiedzieliśmy już wcześniej, że skoro nie dostaliśmy meczu półfinałowego, a wcześniej ćwierćfinałowego, to finału nie dostaniemy, a mecz o trzecie miejsce to spotkanie bardziej dla młodszego sędziego, na zachętę, lub dla weterana, który kończy karierę - tłumaczył Tomasz Listkiewicz, jeden z asystentów Marciniaka, w Radiu Wnet.