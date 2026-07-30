Boniek podsumował Lecha po odpadnięciu z Ligi Mistrzów

Lech Poznań nie zagra w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów i nie powalczy o fazę ligową tych rozgrywek. Mistrzowie Polski mieli trzybramkową zaliczkę z pierwszego spotkania, a mimo to odpadli po dwumeczu z Aarhus GF po rzutach karnych. - Wszyscy jesteśmy bardzo rozczarowani, brakowało nam dziś efektywności, ale musimy iść dalej. To jest futbol - mówił Niels Frederiksen, trener Lecha, na pomeczowej konferencji prasowej.

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Boniek nie ma wątpliwości ws. Lecha Poznań. "Nie rozumiem tego płaczu"

Zbigniew Boniek podzielił się swoją opinią po odpadnięciu Lecha Poznań z eliminacji do Ligi Mistrzów. Były prezes PZPN uważa, że mistrz Polski nie był gotowy na grę w fazie ligowej tych rozgrywek i nie jest zdziwiony zakończeniem dwumeczu z Aarhus.

"W piłce się wygrywa i przegrywa. Nie rozumiem tego ogólnego płaczu. Lech Poznań nie jest gotowy na Ligę Mistrzów. W fazie ligowej byłoby żałośnie, a tak będziemy mieli lepszą rozrywkę" - komentuje Boniek na portalu X.

Nie wszyscy internauci zgodzili się z Bońkiem. "Lech nie jest gotowy, co nie oznacza, że Polska nie jest gotowa", "mądre słowa", "po prostu chcieliśmy się trochę dłużej pocieszyć i stąd płacz", "przez ostatnie siedem dni wszyscy dziennikarze, wszystkie TV i YouTube prześcigały się w komplementach dla Lecha i jaki to on wyjątkowo przygotowany do LM", "lepiej być słabym na bankiecie czasami niż wywijać i być topem na marnej potańcówce", "ten wpis to uosobienie polskiej myśli szkoleniowej" - czytamy w komentarzach.

Trener Aarhus był dumny po meczu. "Występ był wybitny"

Tuż po meczu z Aarhus żaden z piłkarzy Lecha nie pojawił się w tzw. strefie mieszanej, by porozmawiać z dziennikarzami. Wszyscy w Poznaniu byli zrozpaczeni.

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- Nie chciałbym się ani znęcać, ani być teraz katem Lecha, mówiąc, co zrobili źle i dlaczego. Bardziej doceniam to, co zrobił zespół rywala, który potrafił pokazać mądrość, odpowiedzialność taktyczną, technikę użytkową, a jednocześnie przygotowanie mentalne. Z piłkarskich atutów, których Lech nie mógł pokazać, to był brak szybkości w szybkich atakach, też jak siada mental, to nogi sztywnieją. Pojawia się paraliż. Być może wynik z pierwszego meczu zakłamywał trochę obraz - mówił Grzegorz Mielcarski, który komentował mecz Lech - Aarhus w TVP Sport.

- Jeśli musisz odrobić trzybramkową stratę, to potrzebujesz znakomitego meczu. Sądzę, że występ mojej drużyny był wybitny. Zrealizowali plan na to spotkanie od pierwszej do ostatniej minuty. Od początku wierzyłem w to, że możemy odrobić straty, ale potrzebowaliśmy bramek - podsumował Jakob Poulsen, trener Aarhus.

Teraz Lech Poznań zagra w trzeciej rundzie el. Ligi Europy z KI Klaksvik, a więc z klubem z Wysp Owczych. Mecze odbędą się 6 i 13 sierpnia, a pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w Poznaniu. Relacje tekstowe na żywo z meczów Lecha Poznań w europejskich pucharach w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.