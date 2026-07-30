Wichniarek nie gryzł się w język po blamażu Lecha. "Sami się oszukujemy"

To, co stało się w Poznaniu jest ledwo wytłumaczalne. "Kolejorz" nie zdołał awansować do III rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów, mimo wygranej w pierwszym spotkaniu 4:1 na boisku Aarhus. W rewanżu Duńczycy zagrali z wielką pewnością siebie, spokojnie punktując związanego presją rywala.

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Wichniarek mocno po meczu Lech - Aarhus

Co najgorsze, podczas spotkania rewanżowego w Poznaniu mistrzowie Polski mieli kilka mniejszych okazji do awansu, a także te konkretne jak np. gol Filipa Jagiełły w dogrywce czy pudło kapitana drużyny Aarhus Kristiana Arnstada w pierwszej serii rzutów karnych. Ostatecznie Lech przegrał 3:4 w konkursie jedenastek i marzenia o Lidze Mistrzów musi odłożyć co najmniej o kolejny rok.

- Człowiek pochwali trochę w studiu przedmeczowym i dostaje sierpa w ryj. Chwaliliśmy Lecha, jak się rozwija, jak buduje kadrę zespołu, jak nie sprzedał najlepszych zawodników. (…) Dzisiaj tu się k***a nic nie zgadzało. Tak to jest… Bądź mądry i pisz wiersze - powiedział Artur Wichniarek tuż po meczu na antenie Kanału Sportowego.

17-krotny reprezentant Polski poszedł o krok dalej w swojej emocjonalnej wypowiedzi:

- Po braku awansu naszej reprezentacji na mistrzostwa świata to jest kropka nad i mizerii polskiego futbolu. Ten dwumecz był nie do przegrania. Zawsze będziemy mówić, że sędzia nas oszukał, na przykład w barażu ze Szwecją. Teraz też się zastanawiamy, czy sędzia nie wypaczył wyniki meczu Lecha. Nie! My k***a przegrywamy czysto piłkarsko. Koniec kropka. Nikt nas nie oszukuje. My sami się oszukujemy - zaznaczył.

Efektem kompromitacji Lecha z 29 lipca 2026 jest zapisanie się do annałów Ligi Mistrzów. Nie zdarzyło się bowiem nigdy, także wcześniej w ramach Pucharu Europy, żeby drużyna, która przegrała w pierwszym meczu różnicą trzech i więcej bramek, w rewanżu rozstrzygnęła sprawę awansu na swoją korzyść. Pierwszą taką ekipą zostało właśnie Aarhus po spotkaniu w Poznaniu.

Lechowi brakowało liderów z prawdziwego zdarzenia. Drużyna trenera Nielsa Frederiksena jakby czekała na wykonanie wyroku przez Duńczyków. Ten, choć co jakiś czas odwlekany, wypełnił się w rzutach karnych.

- Dziś Lech cały zawiódł. Po coś wydajesz jednak cztery miliony na Luisa Palmę, żeby w takim meczu był gość, który pociągnie zespół, da impuls, da moment. To, że gra się nie układa, to jedno, ale obowiązkiem Ishaka, Walemarka, Palmy, Rodrigueza, Kozubala jest utrzymanie się przy piłce i danie szansy na złapanie oddechu obrońcom - podkreślił Artur Wichniarek.

Mistrzowie Polski po klęsce w walce o Ligę Mistrzów zagrają w III rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy z, reprezentującym Wyspy Owcze, zespołem Ki Klaksvik (pierwszy mecz 6 sierpnia w Poznaniu). Wcześniej w ramach PKO Ekstraklasy zmierzą się w Krakowie z Wieczystą. Początek w sobotę 1 sierpnia o godzinie 17.30. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tych spotkań na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.