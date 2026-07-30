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Nikt nigdy nie odpadł z LM tak jak Lech. To historyczny blamaż

Lech Poznań miał być reprezentantem polskiej piłki klubowej na europejskich salonach. Liga Mistrzów od lat jest marzeniem "Kolejorza". Niestety, realizację wyczekiwanego planu trzeba odłożyć na później. I to po największej kompromitacji w historii tych prestiżowych rozgrywek.
Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl

Po pierwszym meczu II rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów i wygranej w Danii 4:1 mało kto przypuszczał, że Lech Poznań nie awansuje dalej. Rzeczywistość okazała się brutalna i zweryfikowała cele mistrzów Polski. 

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Historyczna porażka Lecha Poznań w Lidze Mistrzów

"To miał być najmocniejszy w historii Lech Poznań. Taki, który do upragnionej fazy ligowej Ligi Mistrzów miał wejść szturmem. Po wygranej 4:1 z Aarhus GF na wyjeździe wszyscy w to uwierzyliśmy. Skończyło się wstydliwą porażką w rewanżu po dogrywce i rzutach karnych. To po prostu nie miało się prawa wydarzyć. Wstyd to mało powiedziane" - napisał na naszych łamach dziennikarz Sport.pl Dominik Stachowiak. 

Teoretycznie wszystko szło w dobrą stronę. Szybko zmontowany skład bez spektakularnych odejść, za to z rekordowymi transferami przychodzącymi. Ten sam doświadczony trener. Znakomity rezultat w pierwszym meczu na wyjeździe. Całkiem łatwa, jak się zdawało, ścieżka do upragnionego awansu, który byłby dużym skokiem dla całej polskiej piłki. I przełamaniem 10-letniej przerwy, liczonej od występów w głównej części Ligi Mistrzów Legii Warszawa z sezonu 2016/17. Trudno wyjaśnić to, co stało się w środę 29 lipca 2026 roku przy Bułgarskiej w Poznaniu. 

Skoro mowa o historii. Wojciech Frączek, zawodowo zajmujący się piłkarską statystyką, zwrócił uwagę na ogromnie kompromitującą stronę przegranej Lecha Poznań. 

"Po raz trzeci w całej historii europejskich pucharów drużyna, która przegrała pierwszy mecz u siebie różnicą 3 lub więcej bramek, odrobiła straty w wyjazdowym rewanżu i awansowała do kolejnej rundy. Po raz pierwszy w Pucharze Europy lub w Lidze Mistrzów. Uczynił to duński Aarhus" - napisał w portalu X. 

Ironizując można napisać, że tak spektakularna porażka Lecha nie poszła na marne i przynajmniej zostanie z nami na dłużej... 

Wywołany do tablicy Frączek wspomniał jeszcze o dwóch innych zespołach, które - podobnie jak Aarhus - odrobiły tak poważną stratę z pierwszego meczu, choć dokonały tego w rozgrywkach niższej rangi. Chodziło o Dinamo Bukareszt, a także Olympiakos Pireus. 

Mistrzowie Polski w obliczu klęski w walce o Ligę Mistrzów zagrają w III rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy z, reprezentującym Wyspy Owcze, zespołem Ki Klaksvik (pierwszy mecz 6 sierpnia w Poznaniu). Wcześniej w ramach PKO Ekstraklasy zmierzą się w Krakowie z Wieczystą. Początek w sobotę 1 sierpnia o godzinie 17.30. 

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