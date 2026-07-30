Nikt nigdy nie odpadł z LM tak jak Lech. To historyczny blamaż

Po pierwszym meczu II rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów i wygranej w Danii 4:1 mało kto przypuszczał, że Lech Poznań nie awansuje dalej. Rzeczywistość okazała się brutalna i zweryfikowała cele mistrzów Polski.

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Historyczna porażka Lecha Poznań w Lidze Mistrzów

"To miał być najmocniejszy w historii Lech Poznań. Taki, który do upragnionej fazy ligowej Ligi Mistrzów miał wejść szturmem. Po wygranej 4:1 z Aarhus GF na wyjeździe wszyscy w to uwierzyliśmy. Skończyło się wstydliwą porażką w rewanżu po dogrywce i rzutach karnych. To po prostu nie miało się prawa wydarzyć. Wstyd to mało powiedziane" - napisał na naszych łamach dziennikarz Sport.pl Dominik Stachowiak.

Teoretycznie wszystko szło w dobrą stronę. Szybko zmontowany skład bez spektakularnych odejść, za to z rekordowymi transferami przychodzącymi. Ten sam doświadczony trener. Znakomity rezultat w pierwszym meczu na wyjeździe. Całkiem łatwa, jak się zdawało, ścieżka do upragnionego awansu, który byłby dużym skokiem dla całej polskiej piłki. I przełamaniem 10-letniej przerwy, liczonej od występów w głównej części Ligi Mistrzów Legii Warszawa z sezonu 2016/17. Trudno wyjaśnić to, co stało się w środę 29 lipca 2026 roku przy Bułgarskiej w Poznaniu.

Skoro mowa o historii. Wojciech Frączek, zawodowo zajmujący się piłkarską statystyką, zwrócił uwagę na ogromnie kompromitującą stronę przegranej Lecha Poznań.

"Po raz trzeci w całej historii europejskich pucharów drużyna, która przegrała pierwszy mecz u siebie różnicą 3 lub więcej bramek, odrobiła straty w wyjazdowym rewanżu i awansowała do kolejnej rundy. Po raz pierwszy w Pucharze Europy lub w Lidze Mistrzów. Uczynił to duński Aarhus" - napisał w portalu X.

Ironizując można napisać, że tak spektakularna porażka Lecha nie poszła na marne i przynajmniej zostanie z nami na dłużej...

Wywołany do tablicy Frączek wspomniał jeszcze o dwóch innych zespołach, które - podobnie jak Aarhus - odrobiły tak poważną stratę z pierwszego meczu, choć dokonały tego w rozgrywkach niższej rangi. Chodziło o Dinamo Bukareszt, a także Olympiakos Pireus.

Mistrzowie Polski w obliczu klęski w walce o Ligę Mistrzów zagrają w III rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy z, reprezentującym Wyspy Owcze, zespołem Ki Klaksvik (pierwszy mecz 6 sierpnia w Poznaniu). Wcześniej w ramach PKO Ekstraklasy zmierzą się w Krakowie z Wieczystą. Początek w sobotę 1 sierpnia o godzinie 17.30.