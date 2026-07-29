Duńczycy w ekstazie po wyeliminowaniu Lecha. "Absolutne szaleństwo"

Lech Poznań był w znakomitej sytuacji przed rewanżem z Aarhus GF. "Kolejorz" wygrał w Danii 4:1. Dało się znaleźć mankamenty w grze mistrza Polski, ale wynik był na tyle świetny, iż trudno było uwierzyć w to, że podopiecznych Nielsa Frederiksena może spotkać coś złego w drugiej potyczce. Rzeczywistość okazała się brutalna dla piłkarzy, działaczy i fanów Lecha.

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Tak Duńczycy komentuję kompromitację Lecha. "Absolutne szaleństwo"

Po 90 minutach rewanżu wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. Lech przegrywał z mistrzem Danii 0:3, co dawało oczywiście dogrywkę. W niej do siatki trafił Filip Jagiełło i wydawało się, że uspokoił sytuację. Niedługo jednak goście zanotowali kolejną bramkę. Do końca dogrywki wynik się już nie zmienił, co oznaczało rzuty karne. W nich lepiej zaprezentowali się gracze Aarhus GF, wygrywając 4:3.

Lech snuł marzenie o grze w fazie ligowej Ligi Mistrzów, a tymczasem już 29 lipca piłkarze wiedzą, że w nadchodzącej edycji Champions League nie wystąpią. Zawodnicy z Aarhus odbierają natomiast słowa uznania ze strony duńskich mediów. Dziennikarze wprost piszą o cudzie.

"To było absolutne szaleństwo. Dokonali niemożliwego" - pisze w tytule swojej pomeczowej relacji portal BT. "Choć po pierwszym meczu mistrzowie Danii znaleźli się w bardzo trudnym położeniu, zdołali odnieść sensacyjne zwycięstwo w Polsce i przypieczętowali awans po konkursie rzutów karnych" - dodano.

"Po ostatnim rzucie karnym piłkarze AGF oraz ich kibice wybuchli ogromną radością. Zawodnicy i członkowie sztabu szkoleniowego mistrzów Danii pobiegli pod sektor swoich fanów, aby wspólnie świętować historyczny sukces. To był absolutnie szalony występ, który zapewnił AGF awans do kolejnej rundy. Cud stał się faktem. Zwycięstwo oznacza również, że AGF ma już zagwarantowany udział w fazie ligowej europejskich pucharów w tym sezonie" - czytamy dalej.

"AGF awansowało do kolejnej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów po występie, który kibice będą wspominać przez długie lata. Mimo niezwykle trudnej sytuacji po pierwszym meczu piłkarze z Aarhus dokonali imponującego powrotu i wyeliminowali Lecha Poznań" - pisze portal Bold.

"Przed środowym rewanżem AGF znajdowało się pod ścianą. Po porażce 1:4 z Lechem Poznań w pierwszym spotkaniu kwalifikacji do Ligi Mistrzów Duńczycy potrzebowali wielkiego comebacku na wyjeździe. I tak też się stało. Po doprowadzeniu do remisu w dwumeczu szczęście uśmiechnęło się do nich także w serii rzutów karnych, którą wygrali 4:3" - dodano.

Bajeczny powrót mistrza Danii

"Lech Poznań, prowadzony przez duńskiego szkoleniowca Nielsa Frederiksena, przez długi czas znajdował się w ogromnych tarapatach. W dogrywce obie drużyny zdobyły po jednej bramce, dlatego o losach awansu musiały zdecydować rzuty karne" - napisał "Ekstrabladet".

Duńscy dziennikarze dają do zrozumienia, że w odrobienie strat nie wierzył właściwie nikt. Obawy o mecz w Poznaniu potęgował fakt, że trener Aarhus GF nie mógł korzystać z kilku kluczowych zawodników.

"AGF dokonało bajecznego powrotu w dramatycznym konkursie rzutów karnych" - tytułuje swój tekst portal DR. "AGF odrabiało straty po porażce 1:4 z pierwszego meczu i dokonało spektakularnego powrotu na wyjeździe w Poznaniu w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Na stadionie w Poznaniu rozegrano prawdziwy dreszczowiec. AGF przyjechało do Polski z zadaniem, które wydawało się niemal niewykonalne. Po porażce 1:4 z Lechem Poznań w pierwszym spotkaniu awans wydawał się możliwy tylko dla największych optymistów. Mistrzowie Danii mieli jednak zupełnie inny plan" - dodano.

"Powrót AGF przeciwko Lechowi Poznań najprawdopodobniej przejdzie do historii jako jeden z najbardziej pamiętnych meczów klubu" - oceniono.

W trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów Aarhus GF zmierzy się z mistrzem Azerbejdżanu - Sabah Baku. W tym zespole występuje na co dzień Tymoteusz Puchacz, związany w przeszłości z Lechem Poznań.

"Kolejorz" z kolei zagra w trzeciej rundzie Ligi Europy z zespołem z Wysp Owczych. Mowa o KI Klaksvik.

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