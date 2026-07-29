Oto kolejny rywal Górnika Zabrze w europejskich pucharach

Górnik Zabrze po ośmiu latach wrócił do europejskich pucharów. I to od razu do Ligi Mistrzów, gdzie nie miał jednak szczęścia w losowaniu ścieżki ligowej. Miał bowiem "do wyboru" Sturm Graz i Fenerbahce, a padło na naszpikowanych gwiazdami Turków (Ederson, Milan Skriniar, Nathan Ake, Fred, Nelson Semedo, Mason Greenwood, Marco Asensio, Anderson Talisca).

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Górnik Zabrze musiał gonić wynik z Fenerbahce. To już koniec marzeń o Lidze Mistrzów

W Stambule polski zespół wyraźnie odstawał od rywala, więc wynik 0:1, po golu Taliski z rzutu wolnego, można było uznać za dosyć korzystny przed rewanżem. Ten rozpoczął się jednak fatalnie, bo gola straconego po rzucie karnym, a jakże, Taliski. Zabrzanie podjęli walkę i jeszcze w pierwszej połowie wyrównał Michal Sacek, ale wynik 1:1 potem już się nie zmienił. Zatem Turcy wygrali dwumecz 2:1.

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Porażka oznacza dla Górnika "spadek" do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy, gdzie ich rywalem będzie zwycięzca dwumeczu pomiędzy Twente i Ferencvaoresem. W Holandii wygrali 2:1 goście (rozstawieni w losowaniu), którzy w czwartek 30 lipca zagrają rewanż na własnym boisku - może jeszcze być bardzo ciekawie.

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Wicemistrz Polski i zdobywca krajowego pucharu w losowaniu trzeciej rundy kwalifikacji LE był nierozstawiony, a biorąc też pod uwagę niewielkie doświadczenie w rozgrywkach europejskich, trudno będzie uznać go za faworyta rywalizacji z Węgrami lub Holendrami. Z drugiej strony, są to rywale teoretycznie słabsi niż Fenerbahce, więc może uda się nawiązać walkę. Pierwsze spotkanie Zabrzanie rozegrają 6 sierpnia na wyjeździe, rewanż 13 sierpnia u siebie.

Jeśli Górnik Zabrze wygra choć jeden dwumecz eliminacyjny, to jesienią zagra w fazie ligowej europejskiego pucharu. Którego? Dwa triumfy dadzą Ligę Europy, jeden zwycięski dwumecz da Ligę Konferencji. Dwie kolejne porażki będą oznaczać pożegnanie z rozgrywkami kontynentalnymi.